La reforma electoral presentada por Claudia Sheinbaum y recibida el 4 de marzo de 2026 en la Cámara de Diputados plantea un nuevo modelo para elegir a los 200 diputados plurinominales para las elecciones 2027.

La iniciativa de Claudia Sheinbaum propone que 100 se asignen a los mejores porcentajes de votación distrital sin triunfo y 100 mediante listas regionales, incluyendo a residentes en el extranjero, con paridad de género.

Además, elimina 32 senadores plurinominales, reduciendo el Senado de 128 a 96 curules, reforzando la representación proporcional y la legitimidad democrática.

La reforma electoral plantea una modificación al artículo 53 constitucional, con un nuevo modelo para designar a los 200 diputados plurinominales.

En el mismo artículo se menciona que de los 200 diputados plurinominales, 100 serán elegidos entre los mejores porcentajes de votación distrital pero que no obtuvieron el triunfo.

Mientras que los 100 restantes, será votación directa mediante listas regionales que incluirán a quienes residen en el extranjero, con un mínimo de tres años fuera de México.

Asimismo, las listas regionales estarán encabezadas de manera alternada por mujeres y hombre para garantizar la paridad de género.

Una vez que se cumpla con los requisitos de votación mínima a nivel nacional, recibirán los escaños correspondientes, a partir de quien recibió el mayor porcentaje en las urnas.

El objetivo del cambio en la elección de los 200 plurinominales es evitar los acuerdos internos entre las cúpulas partidistas y se respete la representación proporcional, apunta la reforma electoral.

Sin embargo, también se observa otro cambio en la reforma electoral, referente al Senado, ya que eliminará 32 senadores plurinominales, como se establece en el artículo 56 constitucional.

El Senado pasará de 128 a 96 curules, tres por cada entidad de México, aunque dos serán elegidos por votación de mayoría relativa.

Mientras que uno más será asignado por primera minoría, mediante la fórmula de candidaturas por partido, de quien ocupe el segundo lugar en número de votos por entidad.

