La histórica reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum -presentada el 4 de marzo de 2026- tendrá 5 cambios clave que impactarán directamente en las elecciones del 2027.
De manera puntual, los 5 cambios que contemplará la reforma electoral rumbo a su discusión y votación en el Congreso de la Unión son los siguientes:
- Reducción y nueva integración del Congreso
- Voto de mexicanos en el extranjero
- Reducción del financiamiento y fiscalización en tiempo real
- Regulación de medios e Inteligencia Artificial
- Tope salarial para autoridades electorales
La reforma electoral avanza con 5 cambios clave: ¿Qué implica para las elecciones 2027?
Por ahora, la reforma electoral de Claudia Sheinbaum presenta 5 cambios clave, los cuales tendrán repercusiones significativas en las elecciones del 2027.
A continuación, te presentamos lo más relevante de cada cambio:
1. Reducción y nueva integración del Congreso
- La Cámara de Diputados mantiene 500 integrantes (300 de mayoría y 200 de representación proporcional)
- Se establecen 200 escaños plurinominales (100 para los mejores porcentajes de votación distrital no ganadores y 100 por listas regionales)
- La Cámara de Senadores reduce de 128 a 96 escaños, eliminando las 32 senadurías de representación proporcional
- Cada estado y la Ciudad de México tendrían 3 senadurías (2 para la mayoría y 1 para la primera minoría)
2. Voto de mexicanos en el extranjero
- El Padrón Electoral y la Lista Nominal de mexicanos en el extranjero tendrán carácter permanente
- El INE garantizará que los mexicanos fuera del país puedan votar en la elección de diputaciones en el 2027
3. Reducción del financiamiento y fiscalización en tiempo real
- Reduce el financiamiento público ordinario para partidos al cambiar el multiplicador de la UMA del 65% al 48.75%
- Establece fiscalización en tiempo real de Los partidos y candidaturas, obligándolos a reportar sus ingresos y gastos diarios
- Se prohíbe recibir recursos en efectivo o del gobierno, fondos de inversión, extranjeros o personas que residan fuera de México
4. Regulación de medios e Inteligencia Artificial
- El INE administrará tiempo de partidos en medios durante precampañas y campañas, estableciéndoles un límite de 48 a 35 minutos
- Todo contenido electoral alterado con Inteligencia Artificial (IA) deberá ser obligatoriamente etiquetado por su emisor para evitar engaños
5. Tope salarial para autoridades electorales
- En 2027, consejeros del INE, magistrados y personal electoral local no ganarán sueldos superiores al de Claudia Sheinbaum, conforme a los parámetros del Artículo 127 constitucional