La histórica reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum -presentada el 4 de marzo de 2026- tendrá 5 cambios clave que impactarán directamente en las elecciones del 2027.

De manera puntual, los 5 cambios que contemplará la reforma electoral rumbo a su discusión y votación en el Congreso de la Unión son los siguientes:

Reducción y nueva integración del Congreso Voto de mexicanos en el extranjero Reducción del financiamiento y fiscalización en tiempo real Regulación de medios e Inteligencia Artificial Tope salarial para autoridades electorales

Por ahora, la reforma electoral de Claudia Sheinbaum presenta 5 cambios clave, los cuales tendrán repercusiones significativas en las elecciones del 2027.

A continuación, te presentamos lo más relevante de cada cambio:

1. Reducción y nueva integración del Congreso

La Cámara de Diputados mantiene 500 integrantes (300 de mayoría y 200 de representación proporcional)

Se establecen 200 escaños plurinominales (100 para los mejores porcentajes de votación distrital no ganadores y 100 por listas regionales)

La Cámara de Senadores reduce de 128 a 96 escaños, eliminando las 32 senadurías de representación proporcional

Cada estado y la Ciudad de México tendrían 3 senadurías (2 para la mayoría y 1 para la primera minoría)

2. Voto de mexicanos en el extranjero

El Padrón Electoral y la Lista Nominal de mexicanos en el extranjero tendrán carácter permanente

El INE garantizará que los mexicanos fuera del país puedan votar en la elección de diputaciones en el 2027

3. Reducción del financiamiento y fiscalización en tiempo real

Reduce el financiamiento público ordinario para partidos al cambiar el multiplicador de la UMA del 65% al 48.75%

Establece fiscalización en tiempo real de Los partidos y candidaturas, obligándolos a reportar sus ingresos y gastos diarios

Se prohíbe recibir recursos en efectivo o del gobierno, fondos de inversión, extranjeros o personas que residan fuera de México

4. Regulación de medios e Inteligencia Artificial

El INE administrará tiempo de partidos en medios durante precampañas y campañas, estableciéndoles un límite de 48 a 35 minutos

Todo contenido electoral alterado con Inteligencia Artificial (IA) deberá ser obligatoriamente etiquetado por su emisor para evitar engaños

5. Tope salarial para autoridades electorales

En 2027, consejeros del INE, magistrados y personal electoral local no ganarán sueldos superiores al de Claudia Sheinbaum, conforme a los parámetros del Artículo 127 constitucional