En medio de los desencuentros con el PVEM y el PT, el presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral, Víctor Hugo Lobo, advirtió que Morena no cederá en materia de plurinominales ni financiamiento.

“Se mantiene la integración de la pluralidad en la Cámara de Diputados. Se cambia el mecanismo para que ahora sean los militantes de cada partido los que decidan quién debe de representarlos, que no sea una lista rígida [...] Tampoco se modificará el tema de economizar y eficientar el sistema electoral” Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral

En entrevista para Radio Fórmula, el diputado de Morena señaló que los cambios a las plurinominales y la economización del proceso electoral son la base de la reforma electoral, por lo que de ninguna manera se harán cambios.

Aun así, hizo votos para que el PVEM y el PT acompañen la reforma electoral, toda vez que la medida busca acabar con los privilegios y gastos excesivos para mejorar el gasto electoral, señaló.

La reforma electoral abre debate sobre la alianza de Morena para 2027 (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

PT y PVEM presentarán sus propuestas y desencuentros por la reforma electoral

Durante la misma entrevista, Víctor Hugo Lobo recordó que se prevé que el dictamen de la reforma concluya alrededor del 16 de marzo, y que la iniciativa se lleve a votación en pleno el 24 de marzo de 2026.

Además, señaló que tanto el PVEM como el PT se comprometieron a publicar sus propuestas de modificación en las horas subsecuentes a la publicación de la reforma electoral, a fin de fijar posturas rumbo a la votación.

“Comentaron que harían un planteamiento, propuestas de modificación o definitivamente su posición para acompañar o no la reforma” Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral

Sobre este punto, Víctor Hugo Lobo reconoció que han sido lentas las discusiones para llegar a consensos por la reforma electoral. “Espero que estén reflexionando. Que no le den la espalda a la propuesta presidencial”, dijo.

Finalmente, el diputado de Morena aseguró que la reforma electoral prevé mantener el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), pues es un sistema que da certeza y confianza a los ciudadanos.

Encuesta: PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación

La más reciente encuesta de MetricsMx revela que Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano, con un 73.3% de aprobación a su gestión. Sin embargo, el estudio también muestra que los partidos aliados PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación.

La ciudadanía considera que, en temas como la reforma electoral, estos partidos han priorizado intereses propios antes que el proyecto presidencial, lo que marca un distanciamiento en la percepción pública.