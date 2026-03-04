La reforma electoral llegó el miércoles 4 de marzo de 2026 a la Cámara de Diputados y, tras su publicación, se dio a conocer que reducirá casi el 20% el dinero que reciben los partidos políticos.

Reportes indican que la reforma electoral busca que los procesos electorales se rijan por el principio de austeridad republicana, evitando que existan “instituciones ricas con pueblo pobre”.

Reforma electoral plantea reducir casi 20% el dinero que reciben los partidos políticos

De acuerdo con la información, la reforma electoral plantea una reducción del casi 20% al financiamiento que reciben los partidos políticos, pues establece una nueva fórmula de cálculo.

Actualmente, el dinero de los partidos políticos se calcula multiplicando el número de ciudadanos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El proyecto de la reforma electoral establece que la nueva fórmula para determinar el dinero de los partidos políticos considerará el 48.75% de la UMA y no el 65%, es decir, casi 20% menos.

Para la reducción de dinero que reciben los partidos, la reforma electoral busca cambiar los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe mencionar que la iniciativa ya fue recibida en la Cámara de Diputados y, según las fuentes, su discusión comenzará hoy 4 de marzo en las comisiones, para después pasar al pleno.

Encuesta: PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación

La más reciente encuesta de MetricsMx revela que Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano, con un 73.3% de aprobación a su gestión. Sin embargo, el estudio también muestra que los partidos aliados PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación.

La ciudadanía considera que, en temas como la reforma electoral, estos partidos han priorizado intereses propios antes que el proyecto presidencial, lo que marca un distanciamiento en la percepción pública.