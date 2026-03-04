La propuesta de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum turnó a la Cámara de Diputados, establece que el plazo para cambiar las leyes es en el mes de mayo de 2026.

Reforma electoral de Sheinbaum llega a la Cámara de Diputados (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Al respecto, los artículos transitorios de la iniciativa indican que las disposiciones legales y normativas para proceder con la aplicación de la reforma, deben estar listas antes del 15 de mayo.

Es decir que esa es la fecha límite para que INE, Congreso de la Unión y legislaturas estatales, cambien las leyes para la entrada en vigor de la reforma electoral.

Estas leyes son las que deben cambiar a más tardar el 15 de mayo

Ante la llegada a la Cámara de Diputados de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya se comienzan a conocer los primeros detalles de la propuesta.

Uno de ellos es el plazo para la entrada en vigor de la reforma, pues en el dictamen se indica que las leyes deberán cambiar a más tardar el 15 de mayo de 2026.

Asimismo, en el texto se establece que las modificaciones legales y normativas que deberán estar listas antes de ese plazo, se tratan de las que se presentan a continuación:

Ajuste del marco jurídico, es decir las leyes, reformas y cambios que deberán hacer el Congreso de la Unión y los congresos estatales

Normatividad interna del INE, pues el instituto tiene que expedir diversos acuerdos y lineamientos normativos para ajustarse a las disposiciones

Padrón Electoral en el extranjero, y que se necesitan modificaciones legales para establecer en el padrón y la lista nominal, que las personas electoras fuera de México tienen un carácter permanente

Además, se indica que el INE deberá cumplir en ese mismo plazo, con la presentación de las normas internas para garantizar que los mexicanos en el extranjero participen en las elecciones 2027.

