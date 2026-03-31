Luego de ser avalada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en tan solo un par de días, la reforma a las pensiones doradas ya consiguió el respaldo de 18 congresos estatales.

Es decir que el dictamen ya puede recibir la declaratoria de validez para su entrada en vigor, debido a que ya fue avalada por más de la mitad de los congresos estatales.

Pero ¿cuáles son los congresos estatales que ya aprobaron la reforma a las pensiones doradas hasta el lunes 30 de marzo? Te contamos los detalles.

Cámara de Diputados aprobó reforma a pensiones (Michelle Rojas)

Los 18 congresos estatales que ya aprobaron la reforma a pensiones doradas

El 24 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen de reforma a las pensiones doradas y unas cuantas horas después, el pleno de la Cámara de Senadores hizo lo propio.

Tan solo 6 días después, el lunes 30 de marzo, el proyecto ya está en posibilidad de ser decretado de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación, pues 18 congresos estatales lo han aprobado.

Lo anterior debido a que hasta el momento, los congresos estatales que ya han aprobado el dictamen se tratan de los que se presentan a continuación:

Chiapas Tabasco CDMX San Luis Potosí Sinaloa Sonora Veracruz Nayarit Baja California Sur Michoacán Colima Puebla Guerrero Campeche Hidalgo Quintana Roo Baja California Zacatecas

Cabe destacar que en 16 de las 18 legislaturas locales en cuestión la votación fue unánime; sin embargo, en Baja California Sur y Zacatecas la aprobación se logró por mayoría de votos.

Reforma a pensiones doradas ya puede entrar en vigor

Al recibir la aprobación en 18 congresos estatales, la reforma constitucional para eliminar las pensiones doradas ya se encuentra en plenas condiciones de entrar en vigor.

Así ocurre debido a que en el artículo 135 de la Constitución federal se establece que las reformas deben ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas estatales, además del Congreso de la Unión.

Senado aprobó reforma a pensiones doradas (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

En ese sentido, con la aprobación en 18 congresos estatales, el dictamen ha superado el mínimo requerido de 17, lo que permite al Congreso de la Unión emitir la declaratoria de validez.

Como paso final luego de la declaratoria de validez, la reforma se publicará en el Diario Oficial de la Federación para que adquiera plena vigencia y pueda aplicarse en todo el territorio nacional.