El periódico La Jornada reveló algunos de los nombres de los pensionados que reciben montos millonarios y que, de acuerdo con el Gobierno federal, motivaron la reforma contra pensiones elevadas impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria presentó una iniciativa para modificar el artículo 127 constitucional con el objetivo de limitar las pensiones de exfuncionarios de alto nivel que actualmente superan el salario del titular del Ejecutivo federal.

Según explicó Sheinbaum, la reforma busca que ningún exservidor público reciba una pensión superior a 70 mil pesos mensuales, equivalente a aproximadamente la mitad del salario presidencial.

Ellos son los pensionados millonarios señalados por La Jornada

De acuerdo con la información publicada por La Jornada, estos son algunos de los exfuncionarios que reciben pensiones millonarias:

Óscar Espinosa Villarreal, exregente del entonces Distrito Federal: recibió 9 millones 173 mil 234.46 pesos por menos de tres años en el cargo.

José Ángel Gurría Treviño, exsecretario de Hacienda y exdirector general de la OCDE: pensión de 120 mil pesos mensuales.

José Luis Lupercio Pérez, exsecretario de Relaciones del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) y de CFE: 513 mil 209 pesos mensuales.

Víctor Manuel Fernández de Lara, excoordinador regional del mismo sindicato y de CFE: 502 mil 893 pesos mensuales.

Raúl López García: 365 mil 521 pesos mensuales.

José Domingo Vázquez Márquez: 362 mil 908 pesos mensuales.

José Benjamín Cárdenas Jáuregui: 343 mil 354 pesos mensuales.

Jorge Amaury Ávalos Mortera: 338 mil 165 pesos mensuales.

Roberto Ramírez Soberón: 263 mil 65 pesos mensuales.

Miguel Tame Domínguez: 263 mil 65 pesos mensuales.

Marcos Ramírez Silva: 263 mil 65 pesos mensuales.

José Antonio Escalera Alcocer: 262 mil 275 pesos mensuales.

Juan Javier Hinojosa Puebla: 262 mil 275 pesos mensuales.

Gustavo Hernández García: 262 mil 275 pesos mensuales.

Además, alrededor de 12 exfuncionarios de Nacional Financiera (Nafin) que permanecieron cerca de tres años en sus cargos habrían acumulado 337 millones de pesos en pensiones y otras prestaciones.

¿A quién aplicará la reforma contra pensiones millonarias?

La iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum contempla aplicar la reducción a exfuncionarios de:

Organismos descentralizados

Empresas públicas del Estado

Fideicomisos públicos

Empresas de participación estatal

Banca de desarrollo

Incluye instituciones como:

Petróleos Mexicanos (Pemex)

La extinta Luz y Fuerza del Centro

Nacional Financiera (Nafin)

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)

De acuerdo con la presidenta, las pensiones detectadas oscilan entre 100 mil pesos mensuales y hasta 16 millones de pesos en los casos más elevados.

La reforma aún deberá avanzar en el proceso legislativo para su eventual aprobación.