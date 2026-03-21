Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, comentó cuáles son las cuatro reformas clave de la presidenta Claudia Sheinbam a discutirse en este periodo.
Entre estas prioridades se encuentra el Plan B de la reforma electoral que, de aprobarse en el Senado, se enviará a la Cámara de Diputados para su revisión y ratificación.
Monreal revela las 4 reformas de Sheinbaum que serán prioridad en Diputados
El diputado Ricardo Monreal reveló cuales son las cuatro reformas enviadas por Claudia Sheinbaum que serán prioridad en este periodo de sesiones:
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- Eliminación de pensiones doradas: Esta reforma al artículo 127 constitucional establece un tope máximo para las jubilaciones de exfuncionarios de altos mandos, las cuales no podrán exceder el 50% de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal
- Ley de Inversión en Infraestructura Estratégica: Propone un modelo de inversión mixta con contratos de hasta 40 años que permite la colaboración del capital privado bajo la estricta rectoría y propiedad del Estado
- Modificación al Código Fiscal de la Federación: Busca robustecer el marco jurídico para combatir la evasión fiscal mediante el fortalecimiento de las facultades de verificación del SAT sobre la veracidad de las operaciones y la negativa de inscripción al RFC a personas vinculadas con “factureras”
- Plan B de la reforma electoral: Busca reducir costos en el proceso electoral, así como la disminución de privilegios en los partidos políticos
Otros temas importantes a tratar en Cámara de Diputados
Además de las enviadas por Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados espera desahogar otros temas antes de que concluya el actual periodo de sesiones el 30 de abril de 2026.
Según Ricardo Monreal, otros temas a tratar son:
- Procedimiento de lo contencioso administrativo
- Delitos en materia de medio ambiente
- Ley de migración
- Ley de vivienda