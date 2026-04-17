Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados de Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro y Banobras marcharon el viernes 17 de abril de 2026 sobre Paseo de la Reforma rumbo al Senado de la República, para manifestarse contra la reforma al artículo 127 constitucional que busca limitar las llamadas pensiones doradas.

Cerca de 700 jubilados exigieron certeza jurídica, reglas claras y leyes secundarias antes de aplicar cambios, acusando retroactividad en la medida y defendiendo que sus pensiones no superan los 250 mil pesos mensuales.

Cerca de 700 jubilados marchan al Senado en CDMX

Hasta el mediodía de este viernes 17 de abril, alrededor de 700 jubilados de Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro y Banobras, provenientes de diversos estados del país, avanzan hacia el Senado de la República.

Entre sus principales demandas, solicitan certeza jurídica, reglas claras y la creación de leyes secundarias antes de aplicar cualquier modificación relacionada con las pensiones de ex trabajadores de estas instituciones.

Se prevé que, una vez que lleguen al Senado, los inconformes emitan un posicionamiento público contra la reforma.

Jubilados acusan retroactividad en reforma de pensiones

Como parte de sus reclamos, los integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados señalan que la reforma tendría efectos retroactivos sobre pensiones ya otorgadas.

Esto, pese a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró previamente que la medida no afectaría a quienes se jubilaron antes de la presentación de la iniciativa.

Sin embargo, los manifestantes sostienen que el cambio sí impactaría a pensionados que obtuvieron este derecho antes del anuncio realizado en marzo de 2026.

Por ello, exigen mayor claridad legal y transparencia. Además, aseguran que, en términos reales, al menos en el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), las pensiones no superaban los 250 mil pesos mensuales y rechazaron versiones sobre pagos de hasta un millón de pesos.