En Sesión Ordinaria de hoy miércoles 25 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó con unanimidad el tope a pensiones de extrabajadores de Pemex y CFE.
- 458 votos a favor
- cero en contra
- cero abstenciones
La reforma a pensiones continua su discusión en lo particular en el Pleno de la Cámara de Diputados, con reservas de momento anunciadas de parte partidos de oposición.
Reforma a pensiones: así la discusión en lo general en la Cámara de Diputados
Durante la discusión en lo general, diversos diputados del oficialismo, Morena, PT y PVEM apuntaron que los extrabajadores de Pemex y CFE no pueden seguir cobrando pensiones millonarias.
Sin embargo, diputados de oposición como Movimiento Ciudadano, señalaron que la reforma a pensiones no presenta transparencia en cuanto a qué beneficiará el tope a extrabajadores.
Nota en desarrollo, en breve más información...