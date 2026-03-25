En Sesión Ordinaria de hoy miércoles 25 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó con unanimidad el tope a pensiones de extrabajadores de Pemex y CFE.

458 votos a favor

cero en contra

cero abstenciones

La reforma a pensiones continua su discusión en lo particular en el Pleno de la Cámara de Diputados, con reservas de momento anunciadas de parte partidos de oposición.

Reforma a pensiones: así la discusión en lo general en la Cámara de Diputados

Durante la discusión en lo general, diversos diputados del oficialismo, Morena, PT y PVEM apuntaron que los extrabajadores de Pemex y CFE no pueden seguir cobrando pensiones millonarias.

Sin embargo, diputados de oposición como Movimiento Ciudadano, señalaron que la reforma a pensiones no presenta transparencia en cuanto a qué beneficiará el tope a extrabajadores.

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