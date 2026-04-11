La reforma a pensiones entra en vigor tras publicación en el DOF.

El Diario Oficial de la Federación publicó este 10 de abril la reforma constitucional que pone límites a las jubilaciones y pensiones en las entidades públicas.

Entra en vigor reforma a pensiones tras publicación en el DOF

El sábado 11 de abril entrará en vigor la reforma a pensiones luego de publicarse en el DOF.

Con ella se realizan cambios al artículo 127 de la Constitución Política.

Por lo que ninguna persona que sea servidora pública “podrá obtener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico".

Salvo que el excedente sea consecuencia del

Desempeño de varios empleos

Producto de sus condiciones generales de trabajo

De un trabajo técnico o por especialización en su función

La suma de esas retribuciones, dice la reforma de pensiones, no deberá exceder la mitad de la remuneración que se establezca para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.

Reforma a pensiones (Jorge Romero/Pexels)

Con esta reforma, se pretenden limitar las prestaciones altas en las instituciones públicas.

En las disposición quedan excluidos:

Las Fuerzas Armadas

Las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales

Las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios

Después de que entre en vigor la reforma a pensiones, las jubilaciones y pensiones que no son excluidas del decreto tendrán que ajustarse al límite establecido.

Por lo que cada organismo tendrá que modificar contratos y condiciones laborales en cuanto a jubilaciones o pensiones de su personal.