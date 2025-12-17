Rosi Wong ganó bajo la bandera de Morena las elecciones municipales de Tecámac, en el Estado de México, el 2 de junio de 2024, asumiendo el cargo de presidenta municipal para el periodo 2025-2027.

Su gobierno ha tenido momentos tensos, siendo el más reciente su conflicto con su antecesora morenista, Mariela Gutiérrez Escalante, a raíz de pugnas por el control político y financiero del ayuntamiento de Tecámac.

¿Quién es Rosi Wong?

Rosa Yolanda Wong Romero es una política mexicana perteneciente a Morena, quien actualmente se desempeña como presidenta municipal de Tecámac, en el Estado de México, para el período 2025–2027.

Rosi Wong (Redes Sociales)

Una vez que asumió dicho cargo, Rosy Wong se comprometió llevar a cabo una administración honesta y eficiente al frente de Tecámac, definiendo 6 metas para su administración:

Consolidar a Tecámac como un municipio seguro y libre de violencia. Fortalecer el desarrollo del municipio, con territorio ordenado y bien administrado, con total respeto del medio ambiente, el agua, la flora y la fauna. Mejorar la movilidad urbana, con trasladarnos en vialidades más ágiles y con sistemas eficientes de transporte público. Garantizar el derecho a la educación, salud, sistema de bienestar para ser cada vez más solidarios e incluyentes Mantener a Tecámac como un municipio con igualdad entre hombres y mujeres Promover más oportunidades de empleo bien remunerado, de emprendimiento y de consolidación en una economía prospera

Para el 8 de diciembre de 2025, la edil presentó su primer informe de resultados, donde destacó avances en bienestar social y atención ciudadana.

Meses atrás, en agosto de 2025, se posicionó entre los cinco alcaldes mejor evaluados del Estado de México pese a las tensiones con trabajadores de ayuntamiento.

¿Cuántos años tiene Rosi Wong?

De acuerdo con el sitio “Saber Votar”, la presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong, tendría 70 años.

Rosi Wong (Redes Sociales)

¿Quién es el esposo de Rosi Wong?

La información sobre la vida privada y la familia de Rosi Wong no es pública, por lo que no se conoce la identidad de su esposo e hijos.

¿Qué estudió Rosi Wong?

Rosi Wong no ha hecho público algún curriculum que dé cuenta de su último grado de estudios o su carrera profesional.

No obstante, se sabe que tendría conocimiento en idiomas y normativa aeronáutica.

¿En qué trabajó Rosi Wong?

Previo a desempeñarse como alcaldesa, Rosi Wong se desempeñó como tercera regidora en el mismo ayuntamiento de Tecámac.

Previo a ocupar cargos públicos bajo la bandera de Morena, trabajó como sobrecargo en la extinta aerolínea Mexicana de Aviación.