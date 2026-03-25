Jubilados de la CFE, Pemex y la extinta Luz y Fuerza, dieron un portazo en la Cámara de Diputados para protestar en contra de la reforma a pensiones que ya fue avalada en lo general.

Portazo de jubilados en la Cámara de Diputados (Graciela López Herrera)

Decenas de trabajadores pensionados, ingresaron por la fuerza a las inmediaciones del palacio legislativo de San Lázaro, sin embargo, no lograron entrar al salón del plenos.

Cabe destacar que en la propuesta de reforma a pensiones, se establece una reforma al artículo 127 que limitaría el dinero que reciben los jubilados como parte de las llamadas “pensiones doradas”.

Jubilados entraron por la fuerza a la Cámara de Diputados tras portazo

Un grupo de trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex y la extinta Luz y Fuerza, protestaron el 25 de marzo ante el inicio de la discusión por la reforma a pensiones.

Durante el acto, los trabajadores pensionados dieron un portazo para entrar al recinto legislativo, debido a personal de seguridad no pudo contener a los inconformes.

A pesar de ello, los jubilados no consiguieron ingresar al salón de plenos donde se realiza el debate en torno a la propuesta, pues fueron retenidos en la zona de aduanas de la Cámara de Diputados.

Jubilados irrumpieron en la Cámara de Diputados para manifestarse contra la reforma que busca limitar las pensiones



Son trabajadores retirados de CFE, Pemex y Luz y Fuerza. La protesta estuvo acompañada de cacerolazos



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En el sitio que es la antesala del salón de plenos, los jubilados continuaron con su protesta apoyados por utensilios de cocina, con los cuales comenzaron a hacer ruido en busca de obstruir los trabajos.

De la misma forma, los empleados en retiro llevaron altavoces con los que lanzaron consignas en contra del proyecto de reforma a pensiones que busca recortar el dinero que reciben por sus jubilaciones.

Cámara de Diputados avala en lo general la reforma a pensiones

En la sesión ordinaria del 25 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados inició el debate en torno a la propuesta de reforma a pensiones y votó a favor de avalar en lo general el dictamen.

El proyecto rechazado por sectores de trabajadores jubilados, busca poner un tope a las llamadas “pensiones doradas” de organismos y empresas públicas que aplicaría incluso a la retroactividad.

A pesar de las protestas de los empleados en retiro que denuncian diversas afectaciones como las siguientes, el dictamen fue aprobado en lo general y continúa su discusión en lo particular:

Acusan vulneración a sus derechos adquiridos, pues argumentan que sus pensiones fueron pactadas en contratos colectivos que no pueden ser modificadas

Denuncian un recorte injusto, pues los montos elevados que reciben son por antigüedad y debido a condiciones laborales especiales

Acusan una estigmatización por catalogárseles como beneficiarios de “pensiones doradas”, pues sostienen que se trata de compensaciones legítimas