La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una reforma constitucional para eliminar las pensiones millonarias que reciben exfuncionarios de altos mandos de confianza en distintas instituciones federales.

El anuncio se realizó desde Palacio Nacional durante la conferencia mañanera del miércoles 18 de febrero, donde se expusieron casos de jubilaciones que, según el Gobierno federal, representan privilegios que deben terminar.

¿Qué propone la reforma de Sheinbaum que quiere eliminar pensiones millonarias?

La iniciativa plantea modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer que ningún exfuncionario de alto mando podrá recibir una pensión superior al 50% de la remuneración que percibe la persona titular del Ejecutivo federal.

La medida aplicaría a:

Organismos descentralizados

Empresas públicas del Estado

Fideicomisos públicos

Empresas de participación estatal

Banca de desarrollo

También se mencionaron casos en instituciones como:

Petróleos Mexicanos (Pemex)

La extinta Luz y Fuerza del Centro

Nacional Financiera (Nafin)

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)

De acuerdo con lo expuesto, existen pensiones que van desde los 100 mil pesos mensuales hasta casos que alcanzan los 16 millones de pesos.

Sheinbaum aclara que reforma va solo en contra de pensiones millonarias de exdirectores y altos mandos

Sheinbaum explicó que la reforma busca frenar privilegios que los exdirectores o subdirectores que laboraron uno o dos años continúan recibiendo pensiones elevadas durante más de una década, por lo que ahora ganarán la mitad de lo que gana el titular del ejecutivo federal, como pensión.

Explicó que lo que ganaron antes ya no se puede modificar.

“La pensión sea la mitad de lo que gana el titular del ejecutivo federal, como pensión ya lo que ganaron antes, ya eso no se puede mover, pero a partir de ahora ya no se les puede seguir en un gobierno que busca eliminar privilegios pagando un millón de pesos mensuales de pensión o 300 mil pesos”

Como ejemplo, mencionó que un exdirector podría recibir hasta 300 mil pesos mensuales durante 10 o 15 años, lo que representa millones de pesos provenientes de recursos públicos.

La presidenta aclaró que la iniciativa no afectará a trabajadores sindicalizados ni de base, ni a quienes tengan derechos adquiridos por contrato colectivo en instituciones como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad.

“No estamos hablando evidentemente de los trabajadores de contrato colectivo, de los trabajadores de base, ni de Pemex, ni de CFE, ni de la entonces Luz y Fuerza del Centro, sino de de los altos mandos (...) quiero dejar muy claro que no tiene que ver con trabajadores de contratos colectivos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Reforma de Sheinbaum contra pensiones millonarias basada en austeridad y responsabilidad financiera

La modificación al artículo 127 constitucional se sustenta en tres principios:

Austeridad republicana

Humanismo mexicano

Responsabilidad financiera

El objetivo, señaló la mandataria, es eliminar privilegios en las pensiones de altos mandos de confianza y ajustar el gasto público a criterios de equidad.

¿Habrá amparos contra la reforma de Sheinbaum contra pensiones millonarias?

Al tratarse de una reforma constitucional, que requiere mayoría calificada en el Congreso, la presidenta anticipó que no procedería el amparo contra esta disposición una vez aprobada.

Es decir, los exfuncionarios que actualmente reciben pensiones superiores al nuevo tope tendrían que ajustarse a lo establecido en la Constitución.

Ahorro estimado hasta 5 mil millones de pesos

El Gobierno federal estima que la eliminación de estas pensiones millonarias podría generar un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos.

Según explicó Sheinbaum, esos recursos se destinarían a programas sociales del Bienestar.