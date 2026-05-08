Un grupo de jubilados de Pemex realizaron una protesta sobre avenida Marina Nacional en Ciudad de México (CDMX); exigen que pensiones sean modificadas hasta leyes secundarias.

La protesta tuvo lugar frente a la Torre Ejecutiva de Pemex, en contra de la reforma constitucional contra las pensiones doradas, que temen modifiquen sus montos.

Por lo mismo, la Alianza Nacional de Jubilados también señaló que la reforma a pensiones presenta un “vacío jurídico”, pese a su aprobación el pasado 11 de marzo.

La manifestación obstruyó la vialidad durante unas horas, sin embargo, a las 10:38 horas, el Centro de Orientación Vial reportó que los jubilados de Pemex se replegaron.

Jubilados de Pemex protestaron contra tope a pensiones en avenida Marina Nacional

Este jueves 7 de mayo, un grupo de jubilados de Pemex protestaron en exigencia de certeza jurídica de que sus pensiones no sufrirán recortes tras la reforma.

Los jubilados solicitaron ser escuchados por las autoridades de Pemex, ya que apuntan, su pensión es un derecho legítimo que no debería limitarse.

Apuntaron que deben esperar a las leyes secundarias tal como establece un artículo transitorio de la reforma a pensiones, que da un plazo de tres meses.

Aunque en la protesta los jubilados de Pemex también señalaron su inconformidad por conceptos de la reforma que abarcan sus prestaciones.

Por lo mismo, durante su protesta los jubilados señalaron que la reforma constitucional viola sus derechos pese a los más de 30 años de servicio para Pemex.

Jubilados de Pemex protestan en avenida Marina Nacional contra tope a pensiones

El grupo de jubilados de Pemex entregaron su demanda por escrito, en medio del bloqueo de la puerta 21 De la Torre Ejecutivo, por lo que se tomaron alternativas viales.

Asociación Nacional de Jubilados acusan que reforma a pensiones contraviene la Constitución

La Asociación Nacional de Jubilados escribió el pasado 4 de mayo un escrito con la exigencia de certeza jurídica, la cual expusieron a la diputada federal Annia Gómez Cárdenas.

En el escrito apuntaron su preocupación por la reforma a pensiones en vigencia desde el 11 de abril, ya que estaría diseñada en contra del Estado de derecho.

Esto debido a que presenta efectos retroactivos que impactaría a más de 90 mil jubilados y sus familias, contrario al principio de no retroactividad constitucional.

Aunado al segundo artículo transitorio que ajustaría las pensiones ya otorgadas en cuanto al monto, por lo que exigen que la presunta austeridad no se convierta en despojo.