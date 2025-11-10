Guadalupe Juárez Hernández, diputada federal, fue nombrada como una integrante del Consejo Consultivo de Morena, rumbo a las elecciones 2027.

La legisladora es conocida por su destacada participación en el movimiento de Mujeres de Morena, así como por su activismo en temas de género.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de Guadalupe Juárez Hernández, como:

¿Quién es Guadalupe Juárez Hernández?

¿Cuántos años tiene Guadalupe Juárez Hernández?

¿Cuál es el signo zodiacal de Guadalupe Juárez Hernández?

¿Guadalupe Juárez Hernández tiene esposo?

¿Guadalupe Juárez Hernández tiene hijos?

¿Qué estudió Guadalupe Juárez Hernández?

¿Cuál es la trayectoria de Guadalupe Juárez Hernández? y más

¿Quién es Guadalupe Juárez Hernández?

María Guadalupe Juárez Hernández, integrante del Consejo Consultivo de Morena, es una líder y activista en temas de género, destacada por su participación en el Movimiento de Mujeres de Morena.

¿Cuántos años tiene Guadalupe Juárez Hernández?

Si bien se conoce el día del cumpleaños de Guadalupe Juárez Hernández, no se sabe el año de su nacimiento, por lo que se desconocer su edad exacta.

¿Cuál es el signo zodiacal de Guadalupe Juárez Hernández?

Debido a que el cumpleaños de María Guadalupe Juárez Hernández es el 27 de febrero, la integrante del Consejo Consultivo de Morena nació bajo el signo zodiacal de Piscis.

¿Guadalupe Juárez Hernández tiene esposo?

De acuerdo con las redes sociales de Guadalupe Juárez Hernández, la integrante del Consejo Consultivo de Morena sí tiene esposo; sin embargo, se desconoce su identidad.

¿Guadalupe Juárez Hernández tiene hijos?

Debido a que la información de Guadalupe Juárez Hernández es privada, se desconoce si tiene o no hijos.

¿Qué estudió Guadalupe Juárez Hernández?

Se sabe que María Guadalupe Juárez Hernández tiene una maestría y que estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo, se desconoce en qué materia especializó sus estudios.

¿Cuál es la trayectoria de Guadalupe Juárez Hernández?

Guadalupe Juárez Hernández se ha destacado por su impulso en la defensa de los derechos de las mujeres, así como en la defensa por el derecho a la interrupción legal del embarazo.

Otros temas por lo que ha luchado como activista son:

igualdad salarial

atención médica digna

vida libre de violencia

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SiL), María Guadalupe Juárez Hernández actualmente funge como diputada suplente por la LXVI Legislatura.

Es decir, ostentará este cargo por el periodo de 29 de agosto de 2024 y hasta el 31 de agosto de 2027.

Asimismo, se desempeñó como Secretaria Estatal de Mujeres Morena la Ciudad de México, así como a nivel federal.

Desde las instituciones en las que ha participado, ha promovido una agenda de género enfocada en el fortalecimiento de la participación, así como del empoderamiento de las mujeres.