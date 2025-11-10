El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que dirige Luisa María Alcalde, presentó a los 11 integrantes de su Consejo Consultivo Nacional, dentro de los cuales está Tonatiuh Vásquez Cabrera.

Pero ¿quién es Tonatiuh Vásquez Cabrera? Te lo compartimos con los siguientes datos:

Tonatiuh Vásquez Cabrera es anunciado Miembro de Consejo Consultivo de Morena

¿Quién es Tonatiuh Vásquez Cabrera?

Según Morena, Tonatiuh Vásquez Cabrera es un líder originario de Oaxaca, fundador de la Asociación de Estudiantes Oaxaqueños.

Tonatiuh Vásquez Cabrera ha participado en movimientos por la democracia y ha apoyado a jóvenes que buscan la transformación nacional.

Tonatiuh Vásquez Cabrera, miembro del Consejo Consultivo Nacional de Morena. (@PartidoMorenaMx)

¿Qué edad tiene Tonatiuh Vásquez Cabrera?

Se desconoce la edad de Tonatiuh Vásquez Cabrera.

¿Quién es la esposa de Tonatiuh Vásquez Cabrera?

Se desconoce si Tonatiuh Vásquez Cabrera tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Tonatiuh Vázquez Cabreara?

Se desconoce el signo zodiacal de Tonatiuh Vásquez Cabrera.

¿Cuántos hijos tiene Tonatiuh Vázquez Cabreara?

Se desconoce si Tonatiuh Vásquez Cabrera tiene hijos.

¿Qué estudió Tonatiuh Vásquez Cabrera?

Según la imagen correspondiente a Tonatiuh Vásquez Cabrera que Morena usó, su cuenta de LinkedIn estudió en la Benemérita Universidad Autónoma (BUAP), pero su cédula no aparece en la SEP.

¿En qué ha trabajado Tonatiuh Vásquez Cabrera?

La cuenta de LinkedIn asociada a la fotografía que Morena usó para mostrar a Tonatiuh Vásquez Cabrera es desarrollador de ASAP SuccessFactors enfocadas en RH, trabajando en estas empresas:

Epi-USE APJ

Workhouse Advertising

Storite Systems

APC Storage Technology Pty Ltd

Qualsys Consulting

Tonatiuh Vásquez Cabrera forma parte de los miembros del Consejo Consultivo de Morena, que según Luisa María Alcalde, proviene de su búsqueda de la transformación, convicción y experiencia de fortalecimiento.

Según los objetivos de Morena, Tonatiuh Vásquez Cabrera ni los nuevos miembros del Consejo Cultivo podrán mentir, robar ni traicionar al pueblo.

Sin embargo, se desconoce en sí el desarrollo profesional y como activista que ha tenido Tonatiuh Vásquez Cabrera y por lo que fue elegido por Morena.

Lo señalado por Morena es que Tonatiuh Vásquez Cabrera corresponde a los miembros del Consejo pertenecientes a “Movimientos sociales, el Sindicalismo y los Derechos Humanos”.

La imagen usada por Morena corresponde a la cuenta de LinkedIn de Tonatiuh Vásquez Cabrera, pero este perfil habla de un profesional ASAP en RH que estudió en la Universidad de Puebla aunque el partido asegura que es activista de Oaxaca.

Hasta el momento, ni el dueño de la fotografía de Tonatiuh Vásquez Cabrera ni Morena se han pronunciado sobre un posible error o acierto en su perfil.