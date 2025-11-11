El partido Movimiento de Regeneración Nacional, dirigido Luisa María Alcalde, confirmó a María de la Luz Núñez Ramos como miembro del nuevo Consejo Consultivo de Morena.

Durante su presentación, Morena resaltó el trabajo de María de la Luz Núñez Ramos en el ámbito político y su lucha social.

¿Quién es María de la Luz Núñez Ramos, integrante del Consejo Consultivo de Morena?

María de la Luz Núñez Ramos nació el 19 de febrero de 1948, fue la primera mujer elegida presidenta municipal en Atoyac de Álvarez, Guerrero, postulada por el PRD.

Además de que fue la primera candidata a Gobernadora en Michoacán por Morena.

María de la Luz Núñez Ramos (mariadelaluznr / Instagram )

Ha destacado por su trabajo como editora, en la política y su lucha sociales y es que ha sido una fundadora de instituciones.

Formó parte del nacimiento del CESU y de la biblioteca del Palacio de Minería, participó en la formación del sindicalismo universitario.

Forma parte del grupo fundador de la Sociedad Cooperativa de producción agropecuaria La Pintada SCL y fundó el cabildo de mujeres en Acapulco, la Comisión de la Mujer en el Congreso del estado de Guerrero.

A lo largo de su carrera política, se ha destacado por su trabajo en diversas áreas, especialmente en temas relacionados con los derechos de las mujeres, el desarrollo social y la justicia.

¿Cuántos años tiene María de la Luz Núñez Ramos, integrante del Consejo Consultivo de Morena?

María de la Luz Núñez Ramos tiene 77 años de edad.

¿Quién es el esposo de María de la Luz Núñez Ramos, integrante del Consejo Consultivo de Morena?

María de la Luz Núñez Ramos se encuentra casada con Arturo Martínez Nateras.

¿Qué signo zodiacal es María de la Luz Núñez Ramos, integrante del Consejo Consultivo de Morena?

María de la Luz Núñez Ramos es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene María de la Luz Núñez Ramos, integrante del Consejo Consultivo de Morena?

María de la Luz Núñez Ramos y Martínez Nateras son padres de Arturo Martínez Núñez.

María de la Luz Núñez Ramos (mariadelaluznr / Instagram)

¿Qué estudió María de la Luz Núñez Ramos, integrante del Consejo Consultivo de Morena?

María de la Luz Núñez Ramos curso la Pasantía de Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Además de que se dio a conocer que María de la Luz Núñez Ramos cuenta con una especialidad en Archivonomía, en Madrid con apoyo de la OEA.

¿En qué ha trabajado María de la Luz Núñez Ramos, integrante del Consejo Consultivo de Morena?

Se dio a conocer que María de la Luz Núñez Ramos es miembro de la Asociación Latinoamericana de Historiadores, conferencista y ponente en eventos sobre federalismo y libertad municipal

María de la Luz Núñez Ramos se ha desempeñado como:

Bibliotecaria de la Facultad de Ingeniería (1969)

Organizadora del rescate del acervo histórico de Minería

Empleada administrativa y académica, fundadora del Centro de Estudios sobre la Universidad, en la UNAM

Miembro fundador del STEUNAM y del STUNAM delegada al Consejo de Representantes por el CESU

Presidenta del Patronato del DIF en Tuxpan, Michoacán (1990-91)

Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Producción Agropecuaria La Pintada (1992-94)

Secretaria General del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, 2002-2004

Coordinadora del Consejo Editorial de la Izquierda Mexicana del Siglo XX

Formó parte del Consejo Editorial de Gabinete; Fábrica de Letras y el Semanario DI

Fue presidenta Municipal de Atoyac de Álvarez (1993-96)

Diputada local por Guerrero (1996-97)

Diputada Federal por Mayoría a la LVII Legislatura (1997-2000)

Perteneció a la Juventud Comunista Mexicana y al Partido Comunista Mexicano

Perteneció al movimiento de Unidad Democrática y Mexicanos por la Victoria de México

Es fundadoras del Frente Democrático Nacional

Pertenece al Consejo Consultivo de Morena

Ha publicado Palabra de Mujer, sobre el caso Aguas Blancas, Municipio Libre para el Tercer Milenio, Palabra de Diputada y ha colaborado en diversos libros colectivos.

María de la Luz Núñez Ramos (mariadelaluznr / Instagram)

María de la Luz Núñez Ramos participó activamente en el movimiento del 68 desde el Comité de Lucha de Filosofía y en el despliegue de actividades de la CNED.

Al ser trabajadora de la UNAM, María de la Luz Núñez Ramos formó parte en la huelga sindical de 1972.

María de la Luz Núñez Ramos es integrante del Consejo Consultivo de Morena

El viernes 7 de noviembre se instaló el Consejo Consultivo de Morena, el cual funcionará como un espacio de deliberación plural del partido.

De acuerdo con el partido, el Consejo Consultivo de Morena ayudará a definir el presente y futuro del movimiento.

El Consejo Consultivo de Morena se encuentra formado por 76 personas de diferentes ámbitos: académicos, políticos, científicos y actores.

Entre ellos se encuentra María de la Luz Núñez Ramos, quien forma parte de la generación del 68 y es una de las fundadoras de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos.