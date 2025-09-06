Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI, se encuentra en el centro de la polémica por su reloj de lujo con un valor superior a los 3 millones de pesos.

Se trata de un reloj de la marca IWC Portuguese que usaba el día de la agresión a Gerardo Fernández Noroña cuando aún era el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y Emiliano González.

Carlos Gutiérrez Mancilla fue, junto con Alejandro Moreno, quien agredió al trabajador del Senado que buscó detener la rencilla con Fernández Noroña luego de que el dirigente del PRI se enojara porque no se le dio la palabra durante la última sesión de la Comisión Permanente.

El reloj IWC de Carlos Gutiérrez Mancilla, artículo de lujo usado por el diputado el día del empujón a Fernández Noroña

El diputado Carlos Gutiérrez Mancilla fue captado agrediendo a Emiliano González el pasado 27 de agosto, luego de los empujones de Alejandro Moreno a Gerardo Fernández Noroña, usando un reloj IWC.

Se trataría del modelo IWC Portuguese complication 1W377401 cuyo valor es cercano e incluso superior a los 3 millones de pesos mexicanos.

Esto de acuerdo con la página Chrono24, en la que se ofertan relojes de lujo nuevos o usados, este modelo se puede encontrar desde 2 millones 814 mil 906 pesos, y hasta los 3 millones 561 mil 379 pesos mexicanos.

Reloj IWX de Carlos Gutiérrez Mancilla (Especial)

Luego de que se identificara el reloj, comenzaron las críticas hacia el diputado del PRI, pues en redes sociales señalaron que 3 relojes como ese pueden comprar una casa del valor de la de Fernández Noroña en Tepoztán.

Carlos Gutiérrez Mancilla secundó a Alejandro Moreno en pelea con Fernández Noroña

Carlos Gutiérrez Mancilla secundó a Alejandro Moreno durante la pelea contra Gerardo Fernández Noroña ocurrida el pasado miércoles 27 de agosto.

Moreno se enojó al descubrir que la sesión del Senado se terminaba sin la participación de su grupo parlamentario, por lo que se enfrentó a Fernández Noroña.

Cuando la pelea escaló, fue apoyado por otros legisladores como Gutiérrez Mancilla y Alonso Erubiel Lorenzo; sin embargo, fue Gutiérrez quien se fue contra el trabajador Emiliano González.