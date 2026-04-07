Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados Partido del Trabajo, convocó una conferencia de prensa para anunciar su acompañamiento al llamado Plan B, tal y como se aprobó en el Senado de México

“La determinación del grupo y también del partido es que vayamos acompañando esta minuta tal y como se aprobó en el Senado; la vamos a respaldar como grupo parlamentario” Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados Partido del Trabajo

Reginaldo Sandoval dijo haber tomado la decisión tras hacer una revisión exhaustiva, por lo que está conforme con tres aspectos fundamentales:

Disminución de número de regidores en municipios, quedando máximo 15

Ajuste en el tema de los Congresos Estatales

Que ninguno de los funcionarios públicos gane más que la Presidenta de México

Asimismo, dijo estar alineado con la política de austeridad que acompaña al movimiento de la Cuarta Transformación, el cual fue fundado por el PT, quien una vez más niega una coalición rota.

Cabe mencionar que el Plan B, busca disminuir privilegios de los congresos locales, de los municipios del país, de los funcionarios electorales y del Senado.

Su modificación se basa en la renovación de mandato, propuesta por la Presidente de México.

De acuerdo con Ricardo Monreal, ya hay fecha de votación del Plan B en comisiones y pleno de Diputados. Será el 7 de abril.

Partido del Trabajo no traicionó a Morena

Por otro lado, al ser cuestionados por su postura sobre señalamientos de traición a Morena al no aprobar el “Plan A”, el Partido del Trabajo lo niega.

El Partido del Trabajo niega haber traicionado a Morena y recuerda que fue el único que en su momento reconoció a Andrés Manuel López Obrador como Presidente legítimo tras como lo acordaron; sin embargo, no depende de él.

Por ello, da por hecho que esta unión perdurara por muchos años más.

No obstante, indica que Claudia Sheimbaum, de 63 años de edad, tiene el 100% de su respaldo, pero el pueblo tiene el 200%.

Según sus palabras, su prioridad es ver por el bienestar del pueblo.