Claudia Sheinbaum celebró que el Plan B “ya es constitucional” pues ha sido aprobado en 20 congresos estatales.

Con la aprobación que requería para ser constitucional, la presidenta destacó los 6 logros que representa el Plan B de la reforma electoral.

Asimismo, señaló que esta iniciativa aprobada bajo el lema “abajo los privilegios con todas sus letras”.

“Ya se aprobó en los congresos locales el Plan B, ya son 20 estados, eso quiere decir que ya es constitucional” Claudia Sheinbaum

Los 6 logros del Plan B de la reforma electoral de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó los 6 mayores logros que se obtuvieron con la constitucionalidad del Plan B electoral, sobre todo relacionados con poner fin a los privilegios.

“Yo quería decirles 6 grandes logros del Plan B en términos, no solamente lo electoral, sino sobre todo, abajo los privilegios, con todas sus letras” Claudia Sheinbaum

Los logros que destacó la presidenta Claudia Sheinbaum tras la aprobación del Plan B son:

No reelección No nepotismo Reducción de recursos a Congresos Estatales Reducción de regidores Se acabaron las pensiones doradas Reducción de salarios, fin de beneficios a consejeros electorales y magistrados electorales como: bonos gastos médicos mayores

Sheinbaum celebra aprobación de la “esencia” de su reforma electoral

Claudia Sheinbaum celebró que “la esencia” de su reforma electoral ya fue aprobada con la aceptación del Plan B en los congresos estatales.

La presidenta aseguró que el Plan B de la reforma electoral contra los privilegios “ya es un hecho en el país”.

“La esencia del Plan B que enviamos fue aprobada y esto ya es un hecho para el país, solamente está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación” Claudia Sheinbuam

Sin embargo, resaltó que aún debe ser regresada al Senado de la República para que se envíe a la Presidencia y pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).