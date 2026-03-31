El proyecto de Plan B de reforma electoral ya tiene fecha de votación en la Cámara de Diputados, de acuerdo con lo dicho por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

“La idea es que se reúnan el martes y el miércoles se dé la votación del Plan B en la Cámara de Diputados” Ricardo Monreal

Así lo adelantó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), al señalar que el plan es que se dictamine en comisiones un día antes de llegar al pleno.

Por otro lado, Ricardo Monreal hizo un llamado a fortalecer la unidad en el bloque aliancista luego de las diferencias que se generaron por la reforma electoral y el Plan B.

Monreal asegura que ya hay fecha de votación del Plan B en Diputados

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que ya hay fecha para votar en comisiones y en el pleno el proyecto de Plan B electoral.

En conferencia de prensa ofrecida el 30 de marzo en San Lázaro, el legislador federal dijo que será hasta pasada la semana santa que se revise, dictamine, discuta y vote la iniciativa.

Lo anterior debido a que el plan es que el martes 7 de abril se reúnan las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral para dictaminar el proyecto.

Siguiendo la ruta, indicó, se espera que la propuesta se turne al pleno de la Cámara de Diputados el miércoles 8 de abril, fecha en la que hay una alta probabilidad de ser aprobado.

Sobre las fechas que están presupuestadas para desahogar el Plan B, explicó que se prevén debido a que el dictamen avalado por la Cámara de Senadores ya está circulando entre los diputados.

Monreal llama a la unidad en coalición tras diferencias por Pan B

Tras dar a conocer la fecha en la que se podría dar la votación del Plan B electoral en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal expuso que es tiempo reforzar la unidad en la coalición.

Cuestionado sobre las supuestas campañas que morenistas han iniciado PVEM y PT, Ricardo Monreal indicó que ahora lo que se necesita es dejar en el pasado esos episodios de diferencias.

“Yo prefiero que mantengamos la unidad. No soy de los que se forman para acusar de traición a nadie y sí, en cambio, hacer un llamado para la tolerancia para todo lo que viene en los próximos meses” Ricardo Monreal

En especial porque resaltó que lo que se necesita en este y cualquier momento es unidad en aras de fortalecer la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum.