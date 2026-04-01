La Cámara de Diputados manifestó que el título del dictamen referente al Plan B de la reforma electoral se mantendrá sin cambios con la intención de evitar retrasos en su aprobación.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Reforma Política, Víctor Hugo Lobo Román, esto se debe a que, al tratarse de una reforma constitucional, el Plan B aun requiere de un extenso proceso legislativo.

Cámara de Diputados discutirá Plan B sin cambios en el título de dictamen

Víctor Hugo Lobo Román confirmó que comenzó la circulación en la Cámara de Diputados del dictamen correspondiente al Plan B, mismo que indicó se mantendrá sin cambios en el título.

Es decir, pese a que el Senado eliminó lo referente a la Revocación de mandato tras no aprobarse dicha modificación, la Cámara de Diputados mantendrá esto en el título del proyecto.

Lobo Román manifestó que la intención es aprobar el Plan B sin estos cambios, para que el proyecto regrese así a la Cámara de Senadores.

reforma electoral (Cuartoscuro / Ángel Hernández)

Al respecto, se tiene previsto que en Comisiones de la Cámara de Diputados se discuta el martes 7 de abril y se lleve a cabo su posterior votación por el Pleno el miércoles 8 de abril.

Una vez ocurra esto, deberá ser el Senado de la República el encargado de llevar a cabo los cambios necesarios para su aprobación y posterior publicación.

La intención de ello es que la reforma constitucional quede aprobada con el tiempo suficiente para entre en vigor antes de que comience el proceso electoral 2027.