El Plan B que comenzará a aplicarse para 2027 afectará a regidores en 59 municipios de la República Mexicana, lo que representará una disminución de 190 plazas.
En tanto, se eliminarán 182 plazas de síndicos de 40 municipios debido a que superan el límite permitido por el Plan B, que establece los siguientes topes máximos por ayuntamiento:
- Máximo de 15 regidores
- Máximo de 1 síndico
En la actualidad existen 16 mil 899 regidores y 2 mil 605 síndicos en todo el país, por lo que los puestos eliminados representan aproximadamente el 1.19% y 6.99% respectivamente.
Estos son los estados con más recortes de regidores por Plan B
De acuerdo con datos del Inegi, los municipios que superan el límite de hasta 15 regidores por ayuntamiento y que deberán hacer recortes en sus nóminas, son:
- Chihuahua: Es el estado con más municipios impactados (14)
- Tamaulipas: 10 municipios deberán reducir su número de regidores
- Coahuila e Hidalgo: 7 municipios afectados en cada estado
- Nuevo León y Sonora: 6 municipios afectados en cada uno
- Jalisco: 5 municipios deberán hacer ajustes
Los siguientes estados presentaron solo un municipio afectado:
- Durango
- Guerrero
- Nayarit
- Puebla
- Yucatán
Estos son los estados con más recortes de síndicos por Plan B
Estas entidades tienen municipios que actualmente cuentan con más de un síndico, lo cual ya no estará permitido:
- Coahuila: 37 municipios deben reducir sus síndicos
- Nuevo León: 26 municipios afectados
- Oaxaca: 24 municipios afectados
- Querétaro: 18 municipios deberán ajustarse
- Hidalgo y Tamaulipas: 14 municipios en cada estado
- Campeche: 13 municipios impactados
- Estado de México: 11 municipios afectados