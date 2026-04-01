El Plan B que comenzará a aplicarse para 2027 afectará a regidores en 59 municipios de la República Mexicana, lo que representará una disminución de 190 plazas.

En tanto, se eliminarán 182 plazas de síndicos de 40 municipios debido a que superan el límite permitido por el Plan B, que establece los siguientes topes máximos por ayuntamiento:

Máximo de 15 regidores

Máximo de 1 síndico

En la actualidad existen 16 mil 899 regidores y 2 mil 605 síndicos en todo el país, por lo que los puestos eliminados representan aproximadamente el 1.19% y 6.99% respectivamente.

Recorte de plazas (Pinterest)

Estos son los estados con más recortes de regidores por Plan B

De acuerdo con datos del Inegi, los municipios que superan el límite de hasta 15 regidores por ayuntamiento y que deberán hacer recortes en sus nóminas, son:

Chihuahua: Es el estado con más municipios impactados (14)

Tamaulipas: 10 municipios deberán reducir su número de regidores

Coahuila e Hidalgo: 7 municipios afectados en cada estado

Nuevo León y Sonora: 6 municipios afectados en cada uno

Jalisco: 5 municipios deberán hacer ajustes

Los siguientes estados presentaron solo un municipio afectado:

Durango

Guerrero

Nayarit

Puebla

Yucatán

Estos son los estados con más recortes de síndicos por Plan B

Estas entidades tienen municipios que actualmente cuentan con más de un síndico, lo cual ya no estará permitido: