Hoy martes 7 de abril de 2026 se confirmó que el Plan B de la reforma electoral subirá al Pleno de la Cámara de Diputados luego de que el proyecto fuera aprobado en comisiones.

Puntualmente, el Plan B recibió 33 votos a favor y 7 votos en contra por la Comisión de Puntos Constitucionales, así como 27 votos a favor y 6 votos en contra por integrantes de la Comisión de Reforma Política-Electoral.

¿Cuándo analizará el Pleno de la Cámara de Diputados el Plan B?

Luego de que este martes fuera aprobado el Plan B en comisiones, el proyecto pasara ahora al Pleno de la Cámara de Diputados para continúe con su proceso legislativo.

Se espera que el Plan B sea discutido y votado este miércoles 8 de abril, con la intención de que sea aprobado y enviado nuevamente al Senado para su análisis previo a su publicación.

Esto toda vez que no se modificó el título en comisiones referente a la revocación de mandato, lo que se espera ocurra cuando regrese

Plan B va al Pleno tras aprobación en comisiones de Diputados (Graciela López Herrera)

El objetivo, según señaló la Comisión para la Reforma Electoral, es que el Plan B quede publicado lo antes posible, toda vez que debe estar listo antes de que comience el proceso electoral 2027.

Cabe señalar que dicho proceso inicia la primera semana de septiembre 2026, por lo que se espera que este esté listo meses antes para prever los cambios que contiene el Plan B.