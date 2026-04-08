La Cámara de Diputados aprobó en lo general este miércoles 8 de abril el dictamen del Plan B de la reforma electoral; la discusión sobre las reservas continuará en la sesión del pleno.

Con 377 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones, fue aprobado el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, que pretende terminar con los privilegios en procesos electorales.

Cabe recordar que en este dictamen quedó fuera la reforma sobre la revocación de mandato, por lo que solo aplicará para:

Artículo 115

Artículo 116

Artículo 134

Cámara de Diputados aprueba Plan B en lo general (Cámara de Diputados)

Cámara de Diputados aprueba Plan B en lo general; sigue discusión para lo particular

Tras su aprobación en comisiones, el Plan B electoral pasó a discusión hoy en el pleno de la Cámara de Diputados, donde alcanzó la mayoría calificada y fue aprobado en lo general.

De acuerdo con la información, el Plan B contó con el apoyo de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, lo que le dio gran ventaja al momento de la votación.

Con este paquete de reformas se busca tener como prioridad la austeridad republicana, pues habría un ahorro millonario al reducir:

Presupuestos de los congresos estatales

Número de regidores en los ayuntamientos

Dietas de consejeros y magistrados electorales

Pese al rechazo de las bancadas del PRI y PAN, el plan B fue aprobado en lo general y ahora se discuten las reservas para su aprobación en lo particular que, probablemente, será hoy mismo.