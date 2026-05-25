El Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, anunció nuevos nombramientos en la policía de tránsito y seguridad del municipio ante la crisis de inseguridad y las recientes detenciones de funcionarios en el marco de la Operación Enjambre.

Los nuevos nombramientos en seguridad en Cuautla son:

Alexander Núñez Vega, encargado de despacho de la Dirección de Tránsito Municipal Emmanuel Nieto Sotelo, encargado de despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana José Fernando Matus Rivera, encargado de despacho de la Subdirección de Tránsito Municipal

A pesar de los nuevos nombramientos y detenciones recientes de la Operación Enjambre, regidoras como Anita Sánchez Guerra pidieron la desaparición de la Policía Municipal de Cuautla y que la Guardia Nacional tome las riendas de la seguridad municipal.

Ciudadanos de Cuautla piden desaparecer redes criminales vinculadas a la policía

El municipio de Cuautla dijo que hace estos nombramientos a fin de mantener tranquilidad y bienestar de las familias, además de garantizar la operatividad, coordinación institucional y atención ciudadana.

Las designaciones tras la Operación Enjambre se hicieron conforme a las facultades de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Activistas sociales advirtieron que la violencia y las extorsiones no terminarán con las recientes detenciones si no se desmantelan las redes criminales.

3 detenidos en Cuautla por Operativo Enjambre

Cabe recordar que en el marco de la Operación Enjambre fueron detenidos los siguientes funcionarios del municipio de Cuautla: