Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, cambió su postura rumbo a las elecciones 2027 y aseguró que vuelve a negociar con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Se está avanzando sobre el primer escenario… que muy probablemente en algunos vayamos solos, en otros vayamos juntos. Ya el escenario de ir solos en las 17 se está alejando…“ Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en Diputados

El coordinador petista dijo en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula que se descarta ir solos en las 17 gubernaturas y que se mantiene el cabildeo para negociar 14 candidaturas mediante una nueva encuesta.

Actualmente el PT acepta el nombramiento de coordinador o coordinadora de la Transformación solo en tres estados:

Sinaloa Aguascalientes Querétaro

PT insiste en nueva encuesta en 14 estados

Reginaldo Sandoval aseguró que sigue en pie el cabildeo para definir 14 gubernaturas en las que se someterá a una nueva encuesta la propuesta ya elegida por Morena y el PVEM frente a una propuesta del PT.

“Se requiere una nueva medición para definir la propuesta de Morena-Verde contra la propuesta del PT, está en camino” Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en Diputados

El diputado federal aseguró que hay un trabajo permanente para elegir una metodología científica con la que se va a hacer una encuesta. La semana anterior dijo que ello se definiría en máximo dos semanas.

Reginaldo Sandoval dijo esperar que sí suceda una nueva encuesta definitiva sino se fallaría a los principios de la Cuarta Transformación.

Reginaldo Sandoval descarta a Andrea Chávez como propuesta del PT en nueva encuesta

Reginaldo Sandoval descartó, a diferencia de la semana anterior, que Andrea Chávez vaya a ser su propuesta de candidatura luego de que aceptó la coordinación para Ciudad Juárez por Morena.

La semana anterior, el coordinador había dejado abierta la posibilidad de que Andrea Chávez aún podría arrebatarle la coordinación a Cruz Pérez Cuéllar.

PT no cierra por completo la puerta a Tatiana Clouthier

Sobre Tatiana Clouthier en Nuevo León, Reginaldo Sandoval dijo que “no está descartado nada” aunque señaló que ya tienen una propuesta en referencia a Jesús Elizondo.

Su respuesta fue menos tajante a la de Geovanna Bañuelos quien descartó definitivamente a Tatiana Clouthier diciendo que ella es militante de Morena.

Sobre la coalición dijo que ese momento aún no llega y ahora es el momento de definir candidaturas municipales y de congreso a nivel local.