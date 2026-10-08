Claudia Sheinbaum desestimó firmemente las declaraciones del dirigente del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, quien aseguró que el gobierno de Estados Unidos influyó en el proceso interno de Morena para la selección de coordinadores rumbo a las elecciones del 2027.

Desde Palacio Nacional, la mandataria calificó tales afirmaciones como un absurdo carente de cualquier respaldo probatorio y enfatizó que la designación de los candidatos responde a la metodología de encuestas que el movimiento ha utilizado desde su origen.

“Es un absurdo, realmente. No tiene ningún sustento lo que está diciendo” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum argumentó que las críticas y teorías de intervención extranjera surgen comúnmente cuando los resultados de dichos sondeos no favorecen a los esperados por determinados actores políticos.

Claudia Sheinbaum calificó de absurda y sin sustento la acusación de que EU influyó en coordinadores de Morena

Durante su conferencia de prensa matutina del 8 de octubre, Claudia Sheinbaum rechazó enfáticamente los señalamientos del dirigente del PT, Alberto Anaya, calificándolos como un absurdo y sin ningún sustento.

“Es absurdo, no tiene ningún sentido” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum recordó que desde la fundación de Morena se estableció que los coordinadores se eligen exclusivamente mediante el método de encuestas de opinión pública.

“Todo esquema es perfectible, el de cualquier partido político, pero Morena desde su formación tomó la decisión de que los coordinadores se eligieran por encuesta, y pues es el resultado de las encuestas” Claudia Sheinbaum

Sostuvo que no existe ninguna relación lógica ni evidencia entre la selección partidista interna y una supuesta presión del gobierno estadounidense.

Señaló que este tipo de interpretaciones infundadas suelen presentarse cuando el aspirante impulsado por un partido aliado o un grupo político no resulta favorecido en el resultado de los sondeos.

“Y hay veces que no sale en la encuesta la persona que hubiera querido uno de los partidos políticos, otra persona, y pues hacen estas interpretaciones que no tienen ningún sustento” Claudia Sheinbaum

Aunque reconoció que cualquier mecanismo de selección en un partido político es perfectible, reafirmó que el resultado de las encuestas es el que define las coordinaciones de Morena.

¿Por qué surgió el desacuerdo del PT con las designaciones de coordinadores de Morena?

El desacuerdo entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena se origina principalmente por la repartición de las candidaturas a las gubernaturas estatales rumbo a las elecciones de 2027 y las diferencias respecto a los métodos de selección interna.

En el proceso para definir a los coordinadores en las 17 entidades donde se renovará la gubernatura en 2027, el PT no obtuvo ninguna posición para encabezar la alianza.

En contraste, el Partido Verde (PVEM) aseguró presencia en las candidaturas con tres, lo que desató la molestia del PT por considerarse desplazado.

Alberto Anaya solicitó que se aplicaran nuevas encuestas alegando que las mediciones realizadas hasta el momento eran “estrictamente de Morena”.

No obstante, la dirigencia de Morena dio por cerrado el proceso con las designaciones previamente anunciadas.

Ante la falta de candidaturas para sus perfiles, la dirigencia del PT acusó que los perfiles seleccionados representan un desplazamiento hacia posiciones de “centro y centro-derecha”, señalando supuestas presiones de Estados Unidos para marginar a la izquierda histórica del movimiento.