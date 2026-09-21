El coordinador de Diputados por el Partido del Trabajo (PT) Reginaldo Sandoval, cree que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se siente “sobrada” y capaz, por ello no están escuchando las opiniones de sus aliados.

Sin embargo, Reginaldo Sandoval advirtió que Morena “está equivocada”, bajo la lógica de hacer a un lado a sus aliados rumbo a las elecciones 2027.

Reginaldo Sandoval advierte por riesgo de ruptura de Morena y PT sino son escuchados

Las elecciones 2027 que se harán en 17 estados de la república mexicana, está llevando a un sesgo entre Morena y sus aliados, y que podría terminar en una fractura definitiva.

A la perspectiva de Reginaldo Sandoval, lo que Morena está haciendo rumbo a las elecciones 2027 es no escuchar al PT como su aliado para las elecciones 2027, situación que podría llevar a la fractura.

Y es que el coordinador de diputados argumentó que a su perspectiva Morena podría sentirse muy seguro con “no tener adversarios por la derecha”, pero advirtió que la situación podría cambiar.

Inclusive, Reginaldo Sandoval calificó la actitud de Morena, dirigida por Ariadna Montiel, como “sobrada” y con exceso de confianza rumbo a las elecciones 2027.

“Sí se puede fracturar [la alianza] si Morena no atiende. Entiendo también que Morena tiene la postura de que se siente sobrada, se siente capaz, como no hay adversarios por la derecha (...) entonces desdeña a los aliados y siente que puede solo”. Reginaldo Sandoval, coordinador de diputados de PT.

De ser que Morena esté accionando bajo esta lógica, “están totalmente equivocada” calificó Reginaldo Sandoval sobre el partido aliado.