Alberto Anaya señaló que ve difícil una coalición total entre el PT y Morena para las elecciones 2027, ya que no ve que haya voluntad para una alianza.

“Sería deseable la coalición total pero no creo que haya voluntad”. Alberto Anaya, dirigente nacional del PT

El dirigente nacional del PT añadió que han ido solos en distintas elecciones y que a lo largo de 32 años siguen con su registro como partido político a nivel nacional.

Sin embargo, Alberto Anaya también destacó que hace falta cerrar filas para enfrentar las agresiones de Estados Unidos, en especial con el alza de la derecha en el mundo.

Alianza PT y Morena rumbo a 2027 está difícil, confirma Alberto Anaya; podría ser coalición parcial

Para medios de comunicación, Alberto Anaya destacó que si bien el PT está buscando una coalición total, no ve voluntad de parte de Morena, por lo que considera difícil llegar en alianza para 2027.

Alberto Anaya mencionó que en distintas elecciones el PT ha ido solo, ante cuestionamientos sobre la capacidad del partido para ir sin coalición con Morena.

Señaló que es posible una coalición parcial en varios cargos para las elecciones 2027, aunque el PT seguiría a la espera de los convenios.

El dirigente nacional del PT mencionó que se siguen procesando con respecto a algunas candidaturas, con referencia a si irán en coalición con los coordinadores de Morena o solos.

Alberto Anaya señala a coordinadores de Morena de elegirse por el auge de la derecha internacional

En la misma entrevista, Alberto Anaya también acusó que los coordinadores estatales de Morena podrían haberse elegido por su tendencia a la ideología de derecha o centro.

Alberto Anaya argumentó que no sólo sería por posible presión de Estados Unidos, sino al interés mundial con el regreso de la derecha, aunque no haya definiciones.

Asimismo, Alberto Anaya se dijo preocupado sobre si con el alza de la derecha en Latinoamérica, el proceso interno de Morena pudo haberse visto influenciado por Estados Unidos.