Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Senado, disipó cualquier duda sobre la coalición entre Morena y PT, asegurando que, pese a sus diferencias, todavía da para más.

De acuerdo con Martínez, las fricciones surgidas por la asignación de coordinaciones estatales forman parte de un proceso habitual de negociación que dijo se resolverá favorablemente.

Coalición entre Morena y PT seguirá firme para 2027, asegura Higinio Martínez

Ante medios de comunicación tras su encuentro con Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, Higinio Martínez rechazó que exista una ruptura total en la coalición formada entre Morena y PT.

El senador explicó que ambas bancadas cuentan con el margen necesario para construir nuevos acuerdos y preservar su alianza parlamentaria de cara a los compromisos electorales para 2027.

Martínez afirmó que existe la plena certeza de que las diferencias internas se encauzarán de manera oportuna a través del diálogo entre las dirigencias.

“La coalición todavía da para más”: Higinio Martínez sobre diferencias entre Morena y PT (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Con ello, indicó que es posible sacar nuevas candidaturas que permitan fortalecer la coalición entre ambas fuerzas políticas.

Martínez reafirmó que la colaboración política posee la madurez requerida para superar los desencuentros regionales en la elección de sus representantes.

De este modo, Morena y PT refrendan su compromiso de trabajo conjunto, priorizando la unidad del movimiento por encima de las disputas coyunturales.