El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, advirtió que sin ellos como aliados, Morena podría perder hasta 12 gubernaturas.

“Que no nos da para ganar una gubernatura, pero sí nos da para hacer perder hasta 7, 8 o hasta 12″ Reginaldo Sandoval

Así lo sentenció el diputado al endurecer su postura, pues refirió aunque tal vez no cuentan con la fuerza necesaria para ganar una gubernatura, sí son capaces de hacer perder varias a Morena.

Los dichos de Reginaldo Sandoval surgen en medio de las tensiones entre Morena y el PT, que ha reclamado su exclusión en la definición de candidaturas rumbo a las elecciones 2027.

Reginaldo Sandoval advierte a Morena: sin alianza perderán hasta 12 gubernaturas

Las tensiones entre Morena y PT siguen elevando su temperatura, pues el diputado petista, Reginaldo Sandoval, insistió en amenazar con romper la alianza de cara a las elecciones 2027.

Abordado por medios de comunicación, el legislador federal reclamó que Morena no ha reconocido el valioso aporte que ha dado PT a la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Reginaldo Sandoval, coordinador de diputados del PT. (Galo Cañas/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Recriminó que dentro de Morena se desestime la fuerza y apoyo de su partido, pues habría quienes han señalado que el PT no puede ganar por sí mismo una gubernatura.

Al responder al punto, Reginaldo Sandoval expuso que puede ser cierto, pero también lo es que sin ellos, el partido oficialista no sería capaz de retener el poder en hasta 12 entidades.

Al reforzar su punto, el coordinador de la bancada del PT en San Lázaro indicó que lo anterior ya se ve en la Cámara de Diputados, donde sentenció, Morena no lograría las dos terceras partes por sí mismos.

PT amaga con romper alianza con Morena ante exclusión de interna

El 10 de septiembre de 2026 inició formalmente el proceso electoral 2027, ante lo cual las distintas fuerzas políticas buscan definir a sus candidatos a los puestos de elección popular.

En ese contexto, Morena llevó a cabo una contienda interna para elegir a sus candidatos a gubernaturas; sin embargo, el PT expresó su incomodidad al no ser contemplado en el proceso.

Por lo anterior, el mismo Reginaldo Sandoval advirtió que si Morena no modifica su posición ante los reclamos del PT, la alianza corre el riesgo de romperse rumbo a las elecciones 2027.

Incluso, señaló que el PT abrirá las puertas a los aspirantes morenistas que fueron descartados en los procesos internos, para analizar la posibilidad de impulsaron como sus candidatos.

Aunado a ello, Reginaldo Sandoval declaró que también se contempla la opción de competir de forma individual en ciertos estados si no existe una apertura a sus inconformidades.