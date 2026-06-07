Si tienes planeado salir, toma en cuenta que las lluvias se mantendrán en CDMX en las próximas 48 horas y casi toda la segunda semana de junio.

De acuerdo con el pronóstico de Conagua, además de las lluvias en CDMX, también habrá una baja en la temperatura.

Habrá fuertes lluvias en CDMX en las próximas 48 horas

De acuerdo con Conagua, se esperan lluvias fuertes durante la tarde de este domingo 7 y del lunes 8 de junio en la CDMX, con un 80% de probabilidad, manteniéndose hasta la noche y madrugada.

Pronóstico lluvias CDMX (Conagua)

Si bien el clima mejorará un poco para el martes 9 y el miércoles 10, aún se mantendrá el pronóstico de lluvia con un 80% en la tarde,pero con precipitaciones aisladas para la noche y madrugada.

Esta racha de mal clima se debe a la entrada de la Depresión Tropical Dos-E frente a las costas de Acapulco, la cual afecta toda la zona centro y sur de México, provocando lluvias en diversos estados, incluida la CDMX.

Se recomienda a la población de la capital del país tomar sus precauciones, así como llevar consigo ropa impermeable y paraguas para evitar cualquier inconveniente.

Lluvias en CDMX vendrán acompañadas de baja temperatura y rachas de viento

Debido a que la Depresión Tropical Dos-E presenta rachas de viento de 75 km/h, estas mismas llegarán a afectar una parte del territorio del país, incluyendo la CDMX.

Durante las lluvias en CDMX, también se darán rachas de viento de hasta 40 km/h mismas que podrían afectar diversas actividades así como parte de la infraestructura y flora de la capital.

Asimismo, la combinación de lluvia y viento harán que la temperatura descienda con mínimos de 14 grados y máximos de 26 grados, indicando que se terminaron las olas de calor en la Ciudad de México.

Dado que ya va a iniciar la temporada de huracanes y depresiones, el clima no mejorará en lo general durante gran parte del verano.