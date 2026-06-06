El pronóstico del clima reveló que este sábado 6 de junio de 2026, la Ciudad de México (CDMX) registrará lluvias eléctricas a lo largo de las 16 alcaldías.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a cargo de Conagua, esto se debe a la presencia de un canal de baja presión, inestabilidad y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico.
Lluvias con tormentas eléctricas se sentirán en CDMX este sábado
La Conagua alertó que hoy sábado 6 de junio de 2026, las lluvias en CDMX llegarán acompañadas de tormentas eléctricas y posible caía de granizo.
Según el reporte del SMN, el pronóstico del clima prevé un ambiente templado con cielo nublado, además de probabilidad de lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm para las próximas 24 horas.
Puntualmente, el reporte del SMN prevé:
- Álvaro Obregón: Máx. 22°, Mín. 14°
- Azcapotzalco: Máx. 24°, Mín. 15°
- Benito Juárez: Máx. 23°, Mín. 15°
- Coyoacán: Máx. 24°, Mín. 16°
- Cuajimalpa: Máx. 21°, Mín. 12°
- Cuauhtémoc: Máx. 23°, Mín. 15°
- Gustavo A. Madero: Máx. 23°, Mín. 15°
- Iztacalco: Máx. 23°, Mín. 16°
- Iztapalapa: Máx. 24°, Mín. 16°
- Magdalena Contreras: Máx. 20°, Mín. 12°
- Miguel Hidalgo: Máx. 23°, Mín. 14°
- Milpa Alta: Máx. 22°, Mín. 12°
- Tláhuac: Máx. 22°, Mín. 15°
- Tlalpan: Máx. 19°, Mín. 11°
- Venustiano Carranza: Máx. 22°, Mín. 15°
- Xochimilco: Máx. 21°, Mín. 14°
Aunado a esta situación, el SMN señaló que se esperan vientos de componente este con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas que podrían alcanzar los 30 a 50 km/h.
Ante esta situación, Conagua instó a los capitalinos a estar preparados para estas condiciones del clima, por lo que no olvides tu paraguas si saldrás de casa.