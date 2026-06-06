El pronóstico del clima reveló que este sábado 6 de junio de 2026, la Ciudad de México (CDMX) registrará lluvias eléctricas a lo largo de las 16 alcaldías.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a cargo de Conagua, esto se debe a la presencia de un canal de baja presión, inestabilidad y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico.

Lluvias eléctricas sorprenderán a CDMX este sábado (Cuartoscuro / Rashide Frias)

Lluvias con tormentas eléctricas se sentirán en CDMX este sábado

La Conagua alertó que hoy sábado 6 de junio de 2026, las lluvias en CDMX llegarán acompañadas de tormentas eléctricas y posible caía de granizo.

Según el reporte del SMN, el pronóstico del clima prevé un ambiente templado con cielo nublado, además de probabilidad de lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm para las próximas 24 horas.

Puntualmente, el reporte del SMN prevé:

Álvaro Obregón: Máx. 22°, Mín. 14°

Azcapotzalco: Máx. 24°, Mín. 15°

Benito Juárez: Máx. 23°, Mín. 15°

Coyoacán: Máx. 24°, Mín. 16°

Cuajimalpa: Máx. 21°, Mín. 12°

Cuauhtémoc: Máx. 23°, Mín. 15°

Gustavo A. Madero: Máx. 23°, Mín. 15°

Iztacalco: Máx. 23°, Mín. 16°

Iztapalapa: Máx. 24°, Mín. 16°

Magdalena Contreras: Máx. 20°, Mín. 12°

Miguel Hidalgo: Máx. 23°, Mín. 14°

Milpa Alta: Máx. 22°, Mín. 12°

Tláhuac: Máx. 22°, Mín. 15°

Tlalpan: Máx. 19°, Mín. 11°

Venustiano Carranza: Máx. 22°, Mín. 15°

Xochimilco: Máx. 21°, Mín. 14°

Aunado a esta situación, el SMN señaló que se esperan vientos de componente este con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas que podrían alcanzar los 30 a 50 km/h.

Ante esta situación, Conagua instó a los capitalinos a estar preparados para estas condiciones del clima, por lo que no olvides tu paraguas si saldrás de casa.