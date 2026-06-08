La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este lunes 8 de junio una Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo en las 16 alcaldías de la CDMX.

El pronóstico advierte que las lluvias y ráfagas de viento afectarán la movilidad y la seguridad durante la tarde y noche de hoy.

Autoridades recomendaron extremar precauciones ante riesgos de encharcamientos, deslaves e inundaciones, y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas en cada alcaldía.

Alertan por lluvias fuertes y posible caída de granizo en las 16 alcaldías de la CDMX

Para el 8 de junio se ha emitido una Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX debido al pronóstico de condiciones climáticas adversas:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Cuajimalpa Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

Granizo y lluvias fuertes amenazan a toda la CDMX esta tarde (@SGIRPC_CDMX / X )

El pronóstico de lluvias fuertes, con una intensidad de entre 15 y 29 milímetros, puede provocar la acumulación de agua en la vía pública.

Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y existe la posibilidad de caída de granizo en diversos puntos de la capital.

De acuerdo con los reportes oficiales, esta condición climática es un riesgo latente para todas las demarcaciones de la ciudad.

Las autoridades advierten que estas condiciones pueden generar encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por la alerta de granizo y lluvias fuertes en las 16 alcaldías de CDMX

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población tomar medidas preventivas para mitigar riesgos:

Retirar la basura de las coladeras tanto al interior como al exterior de los hogares

Cerrar puertas y ventanas

Evitar cruzar calles o avenidas que presenten corrientes de agua

Utilizar paraguas o impermeable en caso de salir de casa

Ya se observan lluvias de intensidad fuerte en alcaldías como Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, y se espera que estas condiciones se extiendan al resto de la capital.