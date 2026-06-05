La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta amarilla por lluvias intensas y posible granizo en once alcaldías de la CDMX para este 5 de julio.

Estas precipitaciones podrían generar inundaciones moderadas y diversas afectaciones en áreas residenciales, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los niveles de riesgo específicos de su ubicación.

Estas son las 11 alcaldías de CDMX que están en alerta este 5 de junio por lluvias

Se activó una Alerta Amarilla en la Ciudad de México debido a un pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del viernes 5 de junio.

Las 11 alcaldías de CDMX que están bajo alerta por lluvias hoy
Las 11 alcaldías de CDMX que están bajo alerta por lluvias hoy (@SasslaClimaMx / X )

Se esperan precipitaciones intensas que podrían extenderse hasta la madrugada del sábado en 11 alcaldías de la CDMX:

  1. Álvaro Obregón
  2. Cuajimalpa
  3. Gustavo A. Madero
  4. Iztacalco
  5. Iztapalapa
  6. Magdalena Contreras
  7. Milpa Alta
  8. Tláhuac
  9. Tlalpan
  10. Venustiano Carranza
  11. Xochimilco

Se prevé que las condiciones de mal clima por lluvia (de entre 15 y 29 mm) y granizo se presenten entre las 16:00 horas de este viernes y las 03:00 horas del sábado 6 de junio.

Además, se reporta un descenso en las temperaturas y vientos con ráfagas de hasta 50 km/h, advirtiendo sobre posibles encharcamientos e inundaciones en la CDMX.

Para hoy, viernes 5 de junio de 2026, el pronóstico de temperatura para la Ciudad de México es el siguiente:

  • Temperatura mínima: Se espera que oscile entre 13 y 15 °C.
  • Temperatura máxima: Se prevé que alcance entre 23 y 25 °C

Recomendaciones por lluvias para este 5 de junio

Ante la activación de la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible granizo para este viernes 5 de junio de 2026, las autoridades han emitido las siguientes recomendaciones para la población:

  • Portar paraguas o impermeable al salir de casa.
  • Barrer las coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que puedan obstruirlas para evitar inundaciones
  • Conducir con precaución, ya que la lluvia puede arrastrar restos de árboles u otros objetos a la vialidad.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o zonas inundadas.
  • Apartarse de objetos en riesgo de caer, como muros, árboles, cables de luz y anuncios espectaculares
Las 11 alcaldías de CDMX que están bajo alerta por lluvias hoy
Las 11 alcaldías de CDMX que están bajo alerta por lluvias hoy (@SGIRPC_CDMX / X )