Las 11 alcaldías de CDMX que están bajo alerta por lluvias hoy

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta amarilla por lluvias intensas y posible granizo en once alcaldías de la CDMX para este 5 de julio.
Estas precipitaciones podrían generar inundaciones moderadas y diversas afectaciones en áreas residenciales, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los niveles de riesgo específicos de su ubicación.
Estas son las 11 alcaldías de CDMX que están en alerta este 5 de junio por lluvias
Se activó una Alerta Amarilla en la Ciudad de México debido a un pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del viernes 5 de junio.
Se esperan precipitaciones intensas que podrían extenderse hasta la madrugada del sábado en 11 alcaldías de la CDMX:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Se prevé que las condiciones de mal clima por lluvia (de entre 15 y 29 mm) y granizo se presenten entre las 16:00 horas de este viernes y las 03:00 horas del sábado 6 de junio.
Además, se reporta un descenso en las temperaturas y vientos con ráfagas de hasta 50 km/h, advirtiendo sobre posibles encharcamientos e inundaciones en la CDMX.
Para hoy, viernes 5 de junio de 2026, el pronóstico de temperatura para la Ciudad de México es el siguiente:
- Temperatura mínima: Se espera que oscile entre 13 y 15 °C.
- Temperatura máxima: Se prevé que alcance entre 23 y 25 °C
Recomendaciones por lluvias para este 5 de junio
Ante la activación de la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible granizo para este viernes 5 de junio de 2026, las autoridades han emitido las siguientes recomendaciones para la población:
- Portar paraguas o impermeable al salir de casa.
- Barrer las coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que puedan obstruirlas para evitar inundaciones
- Conducir con precaución, ya que la lluvia puede arrastrar restos de árboles u otros objetos a la vialidad.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o zonas inundadas.
- Apartarse de objetos en riesgo de caer, como muros, árboles, cables de luz y anuncios espectaculares