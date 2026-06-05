La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta amarilla por lluvias intensas y posible granizo en once alcaldías de la CDMX para este 5 de julio.

Estas precipitaciones podrían generar inundaciones moderadas y diversas afectaciones en áreas residenciales, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los niveles de riesgo específicos de su ubicación.

Estas son las 11 alcaldías de CDMX que están en alerta este 5 de junio por lluvias

Se activó una Alerta Amarilla en la Ciudad de México debido a un pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del viernes 5 de junio.

Las 11 alcaldías de CDMX que están bajo alerta por lluvias hoy (@SasslaClimaMx / X )

Se esperan precipitaciones intensas que podrían extenderse hasta la madrugada del sábado en 11 alcaldías de la CDMX:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

Se prevé que las condiciones de mal clima por lluvia (de entre 15 y 29 mm) y granizo se presenten entre las 16:00 horas de este viernes y las 03:00 horas del sábado 6 de junio.

Además, se reporta un descenso en las temperaturas y vientos con ráfagas de hasta 50 km/h, advirtiendo sobre posibles encharcamientos e inundaciones en la CDMX.

Para hoy, viernes 5 de junio de 2026, el pronóstico de temperatura para la Ciudad de México es el siguiente:

Temperatura mínima: Se espera que oscile entre 13 y 15 °C.

Temperatura máxima: Se prevé que alcance entre 23 y 25 °C

Recomendaciones por lluvias para este 5 de junio

Ante la activación de la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible granizo para este viernes 5 de junio de 2026, las autoridades han emitido las siguientes recomendaciones para la población:

Portar paraguas o impermeable al salir de casa.

Barrer las coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que puedan obstruirlas para evitar inundaciones

Conducir con precaución, ya que la lluvia puede arrastrar restos de árboles u otros objetos a la vialidad.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o zonas inundadas.

Apartarse de objetos en riesgo de caer, como muros, árboles, cables de luz y anuncios espectaculares