El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia gran parte de México debido a un temporal, que afectará con lluvias muy fuertes a al menos ocho estados del territorio nacional.
De acuerdo con la información, además de los ocho estados, otras entidades registrarán lluvias acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.
Pronostican lluvias muy fuertes en estos 8 estados por el temporal
Autoridades meteorológicas pronostican lluvias intensas y muy fuertes en gran parte del país debido al temporal en México. Los reportes revelan que los estados más afectados serán los siguientes:
- Coahuila
- Nuevo León
- Jalisco
- Michoacán
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
El SMN pide a las autoridades mantenerse alerta en estos ocho estados, pues las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas urbanas y rurales.
Además, del pronóstico de lluvias intensas y muy fuertes, 15 estados más de la República se verán afectadas por el temporal, entre ellos:
- Ciudad de México
- Estado de México
- Chihuahua
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Durango
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Morelos
- Guerrero
- Colima
- Tabasco
Al menos en la CDMX, las afectaciones del temporal ya comienzan a presentarse. La ciudad amaneció con encharcamientos y calles inundadas por la lluvia de la madrugada de este jueves 4 de junio.
A pesar del temporal, el calor extremo persiste en el norte y noroeste de México. El SMN prevé temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en regiones de:
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Chihuahua
- Durango
- Baja California
Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada y extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y crecidas repentinas de cuerpos de agua.