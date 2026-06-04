El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia gran parte de México debido a un temporal, que afectará con lluvias muy fuertes a al menos ocho estados del territorio nacional.

De acuerdo con la información, además de los ocho estados, otras entidades registrarán lluvias acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

Pronostican lluvias muy fuertes en estos 8 estados por el temporal

Autoridades meteorológicas pronostican lluvias intensas y muy fuertes en gran parte del país debido al temporal en México. Los reportes revelan que los estados más afectados serán los siguientes:

  1. Coahuila
  2. Nuevo León
  3. Jalisco
  4. Michoacán
  5. Puebla
  6. Veracruz
  7. Oaxaca
  8. Chiapas
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Pronostican lluvias muy fuertes en estos 8 estados por el temporal (Rogelio Morelos/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

El SMN pide a las autoridades mantenerse alerta en estos ocho estados, pues las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas urbanas y rurales.

Además, del pronóstico de lluvias intensas y muy fuertes, 15 estados más de la República se verán afectadas por el temporal, entre ellos:

  1. Ciudad de México
  2. Estado de México
  3. Chihuahua
  4. Tamaulipas
  5. San Luis Potosí
  6. Zacatecas
  7. Durango
  8. Aguascalientes
  9. Guanajuato
  10. Querétaro
  11. Hidalgo
  12. Morelos
  13. Guerrero
  14. Colima
  15. Tabasco

Al menos en la CDMX, las afectaciones del temporal ya comienzan a presentarse. La ciudad amaneció con encharcamientos y calles inundadas por la lluvia de la madrugada de este jueves 4 de junio.

A pesar del temporal, el calor extremo persiste en el norte y noroeste de México. El SMN prevé temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en regiones de:

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Chihuahua
  • Durango
  • Baja California

Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada y extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y crecidas repentinas de cuerpos de agua.