La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC reveló que el clima será favorable en el Estadio Banorte durante la inauguración del Mundial 2026.

El clima evolucionará de cielo nublado por la mañana a lluvias ligeras durante el partido entre México y Sudáfrica, finalizando con tormentas fuertes y ráfagas de viento de hasta 45 km/h.

El pronóstico del clima para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, CDMX

A unas horas de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC dio una visión completa de la evolución climática en la CDMX.

El pronóstico detallado para la jornada del 11 de junio es el siguiente:

Antes del evento (09:00 a 13:00 horas): Se prevé un cielo medio nublado con temperaturas entre los 22 y 24 °C con rachas de viento de 35 km/h Durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica (13:00 a 15:00 horas): Se esperan lluvias ligeras. La temperatura oscilará entre los 24 y 26 °C, con rachas de viento que aumentarán a 40 km/h Después del partido entre México y Sudáfrica (15:00 a 17:00 horas): Las condiciones empeorarán con la presencia de lluvias fuertes. La temperatura descenderá de los 26 a los 22 °C y el viento alcanzará rachas de 45 km/h

El clima sonríe al Mundial 2026: CDMX espera una inauguración sin lluvias (@SGIRPC_CDMX / X )

Pese a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días, tal parece que los asistentes al Estadio Banorte podrán disfrutar de la inauguración del Mundial 2026 con condiciones climáticas favorables.

Recomendaciones para los asistentes a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, CDMX

Para garantizar la seguridad y bienestar de los asistentes durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, las autoridades recomiendan:

Al ingresar y durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte:

Identificar las rutas de evacuación y salidas de emergencia en cuanto se llegue al recinto Establecer puntos de encuentro con acompañantes y contar con una identificación Evitar correr en los pasillos, escaleras o rampas del estadio para prevenir accidentes Proteger las pertenencias en todo momento para evitar extravíos entre la multitud Seguir las instrucciones del personal de seguridad y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC)

Ante las condiciones climáticas y de salud:

Usar impermeable, ya que se pronostican lluvias ligeras durante el partido y fuertes al finalizar

Consumir agua frecuentemente y utilizar bloqueador solar

Al salir, no cruzar calles, avenidas ni pasar por debajo de puentes que presenten corrientes de agua debido a las lluvias