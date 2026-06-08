En las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó los 16 distritos electorales en disputa.

A través de su cuenta de X, el PRI no perdió oportunidad para burlarse de Morena por quedar en segundo lugar en Coahuila.

“En primer lugar, buenos días. En segundo, Morena” PRI

El PRI se burla del segundo lugar de Morena en las elecciones de Coahuila

El PRI se posicionó como la primera fuerza con más del 50% de los votos para renovar el Congreso de Coahuila, mientras que Morena quedó en segundo lugar.

PRI se burla de Morena por quedar en segundo lugar en Coahuila (@PRI_Nacional / X )

Luego de haber ganado los 16 distritos electorales en disputa, el PRI celebró los resultados a través de sus redes sociales.

Con un corto mensaje, PRI se burló de Morena por quedarse con el segundo lugar y recordó su contundente victoria.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también celebró los resultados afirmando que el partido “barrió” con Morena y atribuyó el éxito al trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Morena denuncia irregularidades en las elecciones de Coahuila

En las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila, el PRI ganó los 16 distritos electorales en disputa.

Las autoridades electorales destacaron una participación ciudadana superior al 50% y señalaron que solo se registraron incidentes menores durante la jornada.

Por su parte, la dirigencia de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, denunció irregularidades en un esquema que denominaron “QRGate”.

Según Morena, se detectó la compra de votos masiva mediante el uso de códigos QR y dinero en efectivo en domicilios particulares.

Ante esto, el partido presentó quejas ante el Instituto Electoral de Coahuila y solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear el origen del dinero, advirtiendo que llevarán el caso hasta los tribunales electorales.

Los datos preliminares sugieren que varios partidos minoritarios podrían perder su registro estatal al no alcanzar el porcentaje mínimo de votación requerido.