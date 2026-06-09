Luego del triunfo en Coahuila, Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, hizo un llamado a la oposición para formar una gran coalición.

De acuerdo con el diputado, es momento de consolidar una gran coalición opositora para frenar el avance de Morena en las elecciones 2027.

Asimismo, Rubén Moreira hizo un llamado a la unidad estratégica de la oposición para obtener la mayoría de las 17 gubernaturas que se disputarán en la próxima jornada electoral.

PRI quiere una gran coalición opositora rumbo a elecciones 2027 tras triunfo en Coahuila

Rubén Moreira aseguró que Morena no está teniendo buenos resultados electorales, lo que se demuestra con el triunfo del PRI en Coahuila.

Por ello, es tiempo de llamar a una gran coalición opositora “para frenar a Morena” rumbo a las elecciones 2027.

Asimismo, señaló que Morena está perdiendo fuerza en entidades como Veracruz y Durango, lo que muestra que la contienda electoral no será fácil para el partido oficialista.

“Creo que en el 27 las cosas no van a ser fáciles para ellos, pero en el triunfo como lo ha hecho nuestra dirigencia nacional con Alejandro Moreno, nosotros llamamos a una gran coalición opositora para frenar a Morena” Rubén Moreira

De acuerdo con Rubén Moreira, esta gran coalición no se reservaría la admisión a ningún partido político y aseguró que “todos los partidos de la oposición”, incluyendo los locales, pueden formar parte de ella.

Además, reiteró que, si la oposición va a las elecciones 2027 en coalición, podrían obtener 12 de las 17 gubernaturas que se van a disputar.