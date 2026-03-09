El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, adelantó que su bancada votará a favor de la reforma a pensiones que busca reducir las pensiones millonarias, sin importar el sexenio en que se otorgaron.

“Vamos a votar siempre para que las pensiones millonarias bajen”. Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado

La iniciativa de reforma a pensiones será discutida en comisiones el martes 10 de marzo de 2026 y podría subir al Pleno esta misma semana.

Añorve subrayó que el PRI fijará postura sobre la retroactividad, pero respaldará la modificación al artículo 127 constitucional para que las pensiones sean acordes al trabajo y necesidad.

PRI en el Senado votará a favor de la reforma a pensiones, adelanta Manuel Añorve

El senador Manuel Añorve confirmó que el PRI votará a favor de que bajen las pensiones millonarias, por lo que respaldan la reforma al artículo 127 constitucional.

Aunque afirmó que darán un posicionamiento sobre la retroactividad en la reforma de pensiones, ya que el PRI no puede permitir que se dé de manera recurrente.

#RELEVANTE: El senador Manuel Añorve adelantó que el PRI votará a favor de la #ReformaDePensiones para bajar pensiones millonarias, y se posiciona contra la retroactividad recurrente. Critica a #Morena por no cumplir promesa de bajar la gasolina, pese a la baja en el precio del… pic.twitter.com/7k7fv7Px7c — Fer Moctezuma Ojeda ☕🎙️📰 (@FerMoctezumaO) March 9, 2026

Igualmente descartó que el PRI vaya con el gobierno, sino que las pensiones deben ser acorde al trabajo y el estándar del beneficio, así como para quien lo necesite.

Por lo mismo afirmó que no importa el gobierno que haya otorgado las pensiones millonarias, así como tampoco el sexenio en el que se dieron.

Oposición en el Senado ya definió su voto sobre la reforma a pensiones

El PRI no es el único partido de oposición que ha compartido la intención de su voto en el Senado referente a la reforma a pensiones; PAN y Movimiento Ciudadano también se pronunciaron.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que si bien votarán a favor, “la iniciativa está redactada con las patas” debido al tope en las pensiones.

Agregó que las pensiones deberían toparse como en el ISSSTE e IMSS, referente a la Unidad de Medida Actualizada y no en función del sueldo de presidencia.

Por su parte, Movimiento Ciudadano presentó un argumento parecido, referente a que esperan una mejora en la redacción, aunque están a favor de desaparecer las pensiones millonarias.