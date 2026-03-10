El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, adelantó que el partido apoyará la reforma de pensiones pese a los argumentos que presentaron señalando riesgos.

“Votaremos a favor de reducir las pensiones millonarias en el gobierno”. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano

La reforma de pensiones se discutirá el martes 10 de marzo a las 10:00 horas en Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, como muestra la gaceta.

Movimiento Ciudadano apoyará reforma de pensiones, anuncia Jorge Álvarez Máynez

Mediante un mensaje en redes sociales, Jorge Álvarez Máynez adelantó que Movimiento Ciudadano votará a favor de la reforma de pensiones para eliminar las cuotas millonarias.

Jorge Álvarez Máynez añadió que la reforma de pensiones es una ley Anti-Bartlett, ya que corrige los excesos cometidos por quien fue director de la Comisión Federal de Electricidad.

Movimiento Ciudadano adelanta voto a favor de la reforma de pensiones (Captura de pantalla)

Anteriormente, la senadora Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano había mencionado que la reforma de pensiones podría implicar un riesgo para los trabajadores.

Por lo que había pedido que se discutiera de manera responsable debido a las repercusiones en posibilidades de retiro, aunado a que no se considere sólo como una reforma de buenas intenciones.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado agregó que pese a que busca eliminar las pensiones millonarias, la iniciativa no resuelve el problema de fondo.

Ley Anti-Bartlett: por qué llamó así Jorge Álvarez Máynez a la reforma de pensiones

Jorge Álvarez Máynez señaló que la reforma de pensiones es una “ley anti-Bartlett, debido a los “excesos cometidos” por Manuel Bartlett, con referencia a la reforma de 2021.

El término ha sido mencionado anteriormente por la oposición, ya que Manuel Bartlett impulsó una reforma energética que buscaba priorizar los privilegios de las paraestatales como CFE.

La entonces conocida como Ley Bartlett daba prioridad a la CFE sobre empresas privadas, por lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó varios amparos.