La reforma a pensiones fue discutida y aprobada en las comisiones unidas del Senado, con unanimidad de 32 votos; pasará al Pleno el miércoles 11 de marzo 2026.

Si bien el dictamen fue aprobado por unanimidad, PRI, Movimiento Ciudadano y PAN expresaron diversas dudas sobre la reforma a pensiones que modificará el artículo 127 constitucional.

Reforma a pensiones es aprobada por unanimidad en comisiones del Senado

La mañana del martes 10 de marzo, comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos en el Senado aprobaron con unanimidad la reforma a pensiones.

Los presidentes de dichas comisiones, Óscar Cantón y Enrique Inzunza -respectivamente- mencionaron que el dictamen de la reforma a pensiones pasará al Pleno del Senado.

Reforma a pensiones es aprobada en comisiones del Senado (Senado)

De momento, el dictamen no se ha compartido en la gaceta parlamentaria; sin embargo, los legisladores están citados el miércoles 11 de marzo a las 11:00 horas en el Pleno.

Para su aprobación en el Pleno del Senado se requiere mayoría calificada y de obtenerla, se turnará a comisiones de la Cámara de Diputados, por ser reforma constitucional.

Reforma a pensiones: así fue su discusión en comisiones del Senado

La discusión en comisiones del Senado sobre la reforma a pensiones duró alrededor de una hora, en la cual, Morena y aliados destacaron que la iniciativa es por la justicia social.

Sin embargo, los legisladores de oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, cuestionaron el tope fijado en el dictamen, que corresponde a la mitad del Ejecutivo.

En este tenor, argumentaron que el límite debería establecerse en UMAs (Unidades de Medida y Actualización), ya que el salario presidencial puede variar posteriormente.

Asimismo, mencionaron el temor a que la reforma a pensiones se aplique de manera retroactiva, lo que vulneraría el artículo 14 constitucional, aunque eso ya había sido descartado.

La reforma a pensiones pretende un ahorro de 5 mil millones de pesos anuales, dinero que se podría invertir en otros sectores, como salud, educación e infraestructura.