La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó por qué la reforma contra las pensiones millonarias excluye a las Fuerzas Armadas.

Durante la conferencia mañanera del viernes 20 de febrero, la mandataria aclaró que la iniciativa que busca poner un tope a las pensiones de exfuncionarios de alto nivel no contempla a los integrantes del Ejército mexicano ni a las Fuerzas Armadas.

La precisión surge en medio del debate nacional por pensiones que oscilan entre 100 mil pesos mensuales y hasta un millón de pesos para exfuncionarios de distintas instituciones públicas.

Reforma de pensiones millonarias excluye a Fuerzas Armadas, aclara Sheinbaum

Uno de los temas más polémicos de la semana fue el anuncio de la iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional, que propone establecer un límite a las pensiones de exfuncionarios del Gobierno federal.

Sin embargo, Sheinbaum subrayó que las Fuerzas Armadas no están incluidas en la reforma.

"Por cierto, quiero comentar algo: ayer fue el Día del Ejército. Obviamente las Fuerzas Armadas no están incluidas en esto. Estamos hablando de funcionarios públicos de confianza que a veces trabajaron muy poco tiempo y que tienen pensiones que ya no se justifican. En todo caso, tendrían que reducirse al menos a la mitad de lo que gana el titular o la titular del Ejecutivo federal" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta enfatizó que la propuesta está dirigida exclusivamente a funcionarios públicos de confianza que reciben pensiones consideradas desproporcionadas en relación con el tiempo que laboraron.

¿A qué exfuncionarios sí aplicará la reforma contra pensiones millonarias?

La reforma impulsada por Claudia Sheinbaum contempla la reducción de pensiones para exfuncionarios de:

Organismos descentralizados

Empresas públicas del Estado

Fideicomisos públicos

Empresas de participación estatal

Banca de desarrollo

Entre las instituciones señaladas se encuentran:

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Luz y Fuerza del Centro (extinta)

Nacional Financiera (Nafin)

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)

Por lo tanto, los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no forman parte de esta iniciativa, la cual aún debe ser discutida y votada en el Congreso.

Claves para entender la reforma contra pensiones millonarias de Sheinbaum

Busca establecer un tope constitucional a pensiones elevadas de exfuncionarios.

No aplica a militares ni a integrantes de las Fuerzas Armadas.

Está dirigida a cargos de confianza en entidades públicas y empresas del Estado.

Aún se encuentra en proceso legislativo.

La aclaración de Sheinbaum ocurre en un contexto de fuerte discusión pública sobre privilegios y gasto en pensiones dentro del sector gubernamental.