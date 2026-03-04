Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aclaró que la retroactividad en la reforma de pensiones implica que tras el otorgamiento en el pasado ahora ya no van a recibir cantidades millonarias y puntualizó que no significa que deban devolver el dinero .

“Es a partir de ahora, nadie les va a pedir que regresen el recurso... va partir de la aprobación ya van a bajar sus pensiones… imagínense una persona que recibe un millón de pesos mensuales y que lo ha recibido por 15 años…. Ya recibió 12 millones de pesos (al año) por varios años, ahora ya recibirá 70 mil pesos, que es bastante… ya por lo menos es la mitad de lo que gana la presidenta…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheibaum recordó en su conferencia mañanera de este 4 de marzo que los pensionados millonarios han recibido cantidades que van de los 300 mil pesos al millón de pesos de manera mensual por 15 años.

El objetivo es que a partir de su aprobación reciban una pensión de máximo 70 mil pesos al mes, la mitad de lo que gana la presidenta.

Claudia Sheinbaum va contra pensiones otorgada de manera discresional

Claudia Sheinbaum recordó que el objetivo es que no se paguen pensiones millonarias con recursos del pueblo que alcanzaban hasta 12 millones de pesos al año, durante unos 15 años.

La presidenta recordó que las pensiones señaladas como “doradas” eran de trabajadores de confianza, las cuales se otorgaron de manera discrecional.

Claudia Sheinbaum: reforma de pensiones no toca a trabajadores de base

Claudia Sheinbaum recordó que la reforma de pensiones no contempla a los trabajadores sindicalizados o de base: “ahí no se toca”.

Cabe recordar que la revisión es a trabajadores de confianza que se desempeñaron en empresa paraestatales, organismos descentralizados, banca de desarrollo y otras entidades. Algunas de estas son:

Pemex

CFE

Luz y Fuerza del Centro

Banxico

Nafin

Oras

Claudia Sheibaum ha dicho que se trata de cuidar las finanzas del país y que los recursos públicos no se vayan a pensiones millonarias de unos cuantos.