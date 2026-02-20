La senadora que es parte de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, externó su preocupación por que la reforma de pensiones implique más riesgos para los trabajadores.

"Lo que me preocuparía sería alejar más, como ya se está haciendo, la posibilidad de retiro, de jubilación, de pensión para las y los trabajadores" Alejandra Barrales

Por ello, la legisladora federal pidió poner atención a la propuesta para evitar que los empleados en el país se enfrenten a complicaciones, por lo que pidió al Senado actuar con responsabilidad.

Lo anterior debido a que resaltó que en otros temas legislativos se han vendido “buenas intenciones”, pero de fondo las iniciativas han causado afectaciones, como dijo, fue el caso de la reforma judicial.

Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano pide discutir con responsabilidad la reforma de pensiones

Ante el próximo arribo al Senado de la propuesta presidencial de reforma de pensiones, la integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, pidió poner mucha atención al tema.

Así lo dijo al señalar que se tiene que revisar a fondo la iniciativa para evitar que se afecten aspectos como el del retiro, jubilación y pensión para los trabajadores, lo que dijo, ya estaría ocurriendo.

“Ojalá que este tema de las pensiones abra la posibilidad de que el Senado actúe de manera responsables y que abramos una discusión para conocer cuál puede ser la repercusión de esta medid a corto, mediano y largo plazo” Alejandra Barrales

Por el riesgo que podría generarse, Alejandra Barrales resaltó que el Senado tendrá la posibilidad de actuar con responsabilidad, por lo que incluso sugirió que se inicie una amplia discusión del tema.

En ese sentido, la senadora de Movimiento Ciudadano expuso que en el análisis profundo que se efectúe, se revise cuáles serán los efectos tanto en lo inmediato, como a futuro.

🟠La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, advirtió que le preocupa que la nueva legislación para reducir las pensiones millonarias de altos funcionarios termine complicando el acceso a estos mecanismos.



Señaló que, a su juicio, en Morena “se venden buenas… pic.twitter.com/o0mr4pMw8l — Azucena Uresti (@azucenau) February 20, 2026

Alejandra Barrales espera que reforma de pensiones no sea solo de “buenas intenciones”

Al seguir con su crítica por los riesgos que podría implicar la reforma de pensiones, Alejandra Barrales dijo que lo importante es que la propuesta no se escude bajo las “buenas intenciones”.

Sobre ello, la senadora de Movimiento Ciudadano acusó que en otros casos, Morena y sus aliados han vendido vendido buenas intenciones que “suenan bien”, pero al final distan mucho de lo que se pintó.

El ejemplo más claro de ello, sostuvo, fue el caso de la reforma judicial, que vendió la idea de eliminar los jueces a modo y la elección popular, pero que en realidad se prestó a una manipulación de comicios.

“Así se nos dijo de la reforma judicial. Suena bien que se diga que no haya jueces a modos suena bien que se nos diga que el pueblo vote por el poder judicial, pero la realidad es que terminaron siendo sus jueces, sus acordeones, sus propuestas" Alejandra Barrales

Debido a ello, Alejandra Barrales resaltó que como se ha visto en una “lista larga de buenas intenciones”, se debe evitar que la reforma de pensiones sea un caso más.