El Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma a pensiones durante la sesión ordinaria de este miércoles 11 de marzo; pasará a la Cámara de Diputados.

La aprobación en lo general de la reforma a pensiones fue con 116 votos a favor, mientras que en lo particular obtuvo 109 más seis abstenciones.

Reforma a pensiones es aprobada con unanimidad en el Senado (Captura de pantalla)

Reforma a pensiones: Morena reconoce disposición de todos los partidos políticos

Durante la discusión de la reforma a pensiones en el Senado, integrantes de Morena como Óscar Cantón Zetina, reconocieron la participación de la oposición.

Tal como destacó en la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado, desde su discusión en comisiones, las fuerzas políticas demostraron su voluntad democrática.

Senadores de oposición como Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano, dio razón a los presidentes de las comisiones, apuntando el ahorro de 5 mil millones de pesos anuales .

Por su parte, el PRI acusó que la reforma a pensiones sería parte de una venganza interna y el PAN aseguró que la iniciativa presentó dos errores, uno de ellos en el límite fijado.

También se apuntó la preocupación al segundo artículo transitorio de la reforma a pensiones referente a la retroactividad, que sería un riesgo anticonstitucional.

Referente a la presunción de la retroactividad que provocó argumentos en contra, Morena aclaró que la reforma a pensiones no afectará el artículo 14 constitucional.

Reforma a pensiones pasará a la Cámara de Diputados para su discusión

Tras su aprobación en el Pleno del Senado, la reforma a pensiones será turnada a comisiones de la Cámara de Diputados, como confirmó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.

De momento no se ha mencionado una fecha para su discusión en comisiones de la Cámara de Diputados ni cuáles serán las que analizarán la reforma a pensiones.

Si las comisiones -presumiblemente de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos- aprueban la reforma a pensiones, pasará al Pleno para su votación.

Derivado de que la reforma a pensiones busca modificar el artículo 127 constitucional, se necesita mayoría calificada, además de la aprobación de 17 congresos locales.