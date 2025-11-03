Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan, aseguró que el 1 de noviembre de 2025, con el asesinato de Carlos Manzo, “mataron a un héroe nacional”.

“Siempre le gustó tener contacto con la gente, acabábamos de encender las velas, cuando en el momento en el que él se estaba tomando fotos cuando se escucharon las detonaciones…nosotros estábamos siembre cerca de él y nos tocó también” Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan

En entrevista para Azucena Uresti, el regidor, quien se encontraba en compañía del presidente municipal al momento del atentado, señaló que en Michoacán están “muy enojados” por la muerte de Manzo, así como por la inseguridad que viven en el estado y el país.

Regidor de Uruapan presenció asesinato de Carlos Manzo: “acabábamos de encender las velas”

De acuerdo con Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan, se encontraban en un evento relacionado con la celebración del Día de Muertos cuando empezó la agresión.

Carlos Manzo y el regidor estaban encendiendo las velas para dar inicio al evento cuando, mientras se tomaba una foto, el presidente municipal fue atacado a balazos, señaló el regidor.

Cabe señalar que de la Cruz resultó herido en la espalda durante el ataque a Carlos Manzo y estuvo con estado de salud grave durante varias horas; sin embargo, ahora se encuentra estable.

“Mataron a un héroe nacional”, asegura regidor de Uruapan tras asesinato de Carlos Manzo

El regidor de Uruapan señaló que se sorprendió al enterarse de la muerte de Carlos Manzo tras el ataque donde él mismo resultó herido en la espalda.

Asimismo, señaló que los ciudadanos del municipio están “muy dolidos, muy enojados” con el gobierno federal, pues consideran que no escucharon el llamado de Manzo respecto a la inseguridad en Uruapan, Michoacán.

“Estamos muy dolidos, muy enojados, muy sentidos con el gobierno federal que no escuchó los llamados de nuestro presidente que en más de una ocasión estuvo ahí haciendo estos reclamos ante la inseguridad que se vive en el país” Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan

Asimismo, reclamó que en este atentado “mataron a alguien que quería hacer un cambio”, lo que generó que el pueblo se levantara en la lucha que fue de Carlos Manzo por la seguridad.

“Mataron a un héroe nacional, mataron a alguien que quería hacer un cambio, mataron al mejor presidente de México” Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan

“La voluntad del sombrero no morirá”, asegura regidor de Uruapan tras asesinato de Carlos Manzo

Por otra parte, aseguró que, aunque Carlos Manzo fue asesinado, “la voluntad del sombrero”, como la llamaba el alcalde de Uruapan, no morirá con él.

En este sentido, reiteró que hay muchos, incluido él, que están dispuestos a seguir levantando la voz a pesar de que saben que el riesgo de perder la vida está latente.