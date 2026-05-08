El cantante Christian Nodal lanzó la tarde del 7 de mayo de 2026 la canción de “Miel con licor” mediante YouTube y plataformas digitales.

El estreno ocurre mientras el intérprete enfrenta controversias relacionadas con los derechos de su nombre artístico, además de versiones sobre tensiones familiares vinculadas con su carrera.

¿Qué significa “Miel con licor”, la nueva canción de Christian Nodal?

La canción habla de una relación amorosa que mezcla momentos felices con mucho dolor, por eso Christian Nodal compara el amor con “miel con licor”.

En la letra, el cantante reconoce que sigue enamorado de una persona que constantemente le miente, aunque sabe que la relación ya no le hace bien.

Christian Nodal refuerza seguridad tras hechos violentos en Zacatecas (Agencia México)

El tema también refleja el cansancio emocional de alguien que intenta salvar una relación, pero entiende que tarde o temprano tendrá que dejarla ir.

Frases como “me dices lo que yo quiero escuchar” muestran cómo el protagonista continúa perdonando pese a sentirse lastimado y decepcionado sentimentalmente por esa persona.

Finalmente, “Miel con licor” transmite la idea de que algunas relaciones pueden sentirse intensas y dulces al inicio, pero terminar afectando emocionalmente a quienes las viven.

Musicalmente, Christian Nodal mantiene elementos característicos del regional mexicano contemporáneo, combinando sonidos melancólicos con una interpretación enfocada en emociones intensas y experiencias sentimentales complejas.

“Miel con licor”, la nueva canción de Christian Nodal (Captura de video)

Letra completa de Miel con licor de Christian Nodal

Hoy por fin lo entendí

A qué sabe el amor

Sabe a miel con licor

A dolor con pasión

A que un día vas a irte

Y yo estaré muy triste

Y ese día está llegando

Porque puede sentirse

En tu historia de amor

Tal vez salgo sobrando

Y de estar deteniéndote siempre, la neta

Es que me estoy cansando

Tengo que dejar irte

Aunque muera despacio

Tú me sabes a miel

Y a una mentira

Que disfrazas de verdad

A otra botella ya sin ganas de tomar

A que me dices

Lo que yo quiero escuchar

Y te vuelvo a perdonar

Y es que sabes a miel

Y a besos viejos

Que se cansan de mentir

A un pensamiento que al final

Ya no está aquí

Algo que tengo que soltar

Para vivir

Pa’ volver a ser feliz

Sabes a miel con licor

A lo bueno y lo malo, mi amor

Sabes a miel con licor

Que me amarga el corazón

Y es que, aunque me sepas a perdición

Yo te tomo completa

Tú me sabes a miel

Y a una mentira

Que disfrazas de verdad

A otra botella

Ya sin ganas de tomar

A que me dices

Lo que yo quiero escuchar

Y te vuelvo a perdonar

Y es que sabes a miel

Y a besos viejos

Que se cansan de mentir

A un pensamiento que al final

Ya no está aquí

Algo que tengo que soltar

Para vivir

Pa’ volver a ser feliz

Sabes a miel con licor

A lo bueno y lo malo, mi amor

Sabes a miel con licor

Que me amarga el corazón

Sabes a miel con licor

Que me amarga la razón