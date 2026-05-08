El cantante Christian Nodal lanzó la tarde del 7 de mayo de 2026 la canción de “Miel con licor” mediante YouTube y plataformas digitales.
El estreno ocurre mientras el intérprete enfrenta controversias relacionadas con los derechos de su nombre artístico, además de versiones sobre tensiones familiares vinculadas con su carrera.
¿Qué significa “Miel con licor”, la nueva canción de Christian Nodal?
La canción habla de una relación amorosa que mezcla momentos felices con mucho dolor, por eso Christian Nodal compara el amor con “miel con licor”.
En la letra, el cantante reconoce que sigue enamorado de una persona que constantemente le miente, aunque sabe que la relación ya no le hace bien.
El tema también refleja el cansancio emocional de alguien que intenta salvar una relación, pero entiende que tarde o temprano tendrá que dejarla ir.
Frases como “me dices lo que yo quiero escuchar” muestran cómo el protagonista continúa perdonando pese a sentirse lastimado y decepcionado sentimentalmente por esa persona.
Finalmente, “Miel con licor” transmite la idea de que algunas relaciones pueden sentirse intensas y dulces al inicio, pero terminar afectando emocionalmente a quienes las viven.
Musicalmente, Christian Nodal mantiene elementos característicos del regional mexicano contemporáneo, combinando sonidos melancólicos con una interpretación enfocada en emociones intensas y experiencias sentimentales complejas.
Letra completa de Miel con licor de Christian Nodal
Hoy por fin lo entendí
A qué sabe el amor
Sabe a miel con licor
A dolor con pasión
A que un día vas a irte
Y yo estaré muy triste
Y ese día está llegando
Porque puede sentirse
En tu historia de amor
Tal vez salgo sobrando
Y de estar deteniéndote siempre, la neta
Es que me estoy cansando
Tengo que dejar irte
Aunque muera despacio
Tú me sabes a miel
Y a una mentira
Que disfrazas de verdad
A otra botella ya sin ganas de tomar
A que me dices
Lo que yo quiero escuchar
Y te vuelvo a perdonar
Y es que sabes a miel
Y a besos viejos
Que se cansan de mentir
A un pensamiento que al final
Ya no está aquí
Algo que tengo que soltar
Para vivir
Pa’ volver a ser feliz
Sabes a miel con licor
A lo bueno y lo malo, mi amor
Sabes a miel con licor
Que me amarga el corazón
Y es que, aunque me sepas a perdición
Yo te tomo completa
Tú me sabes a miel
Y a una mentira
Que disfrazas de verdad
A otra botella
Ya sin ganas de tomar
A que me dices
Lo que yo quiero escuchar
Y te vuelvo a perdonar
Y es que sabes a miel
Y a besos viejos
Que se cansan de mentir
A un pensamiento que al final
Ya no está aquí
Algo que tengo que soltar
Para vivir
Pa’ volver a ser feliz
Sabes a miel con licor
A lo bueno y lo malo, mi amor
Sabes a miel con licor
Que me amarga el corazón
Sabes a miel con licor
Que me amarga la razón